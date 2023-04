Le troisième patch de The Last of Us Part 1 sur PC est arrivé. Une petite mise à jour qui viendra rendre le jeu plus stable. Voici ce qu'elle apporte.

Lancé le 28 mars dernier, le portage PC de The Last of Us est rapidement devenu le « pire » jeu de Naughty Dog. En raison de bugs à foison, de gros soucis graphiques, de problèmes de mémoire et des erreurs en veux-tu en voilà, le jeu s'est fait démonter par les joueurs. Le studio californien s’est depuis excusé, promettant de rectifier le tir avec deux mises à jour cette semaine, dont l’une plus conséquente en approche. Le troisième patch du jeu est désormais disponible, voici ce qu’il corrige.

Une troisième mise à jour pour The Last of Us PC

The Last of Us PC est le premier portage raté de Sony. Sur Metacritic, le jeu accumule les avis négatifs, aussi bien de la part des critiques que des joueurs. Tout porte en effet à croire que l’éditeur japonais a tenu à sortir cette mouture le plus rapidement possible pour surfer sur l’engouement autour de la série HBO. Une théorie qui se tient, puisqu’avant d’être repoussé de trois semaines pour « peaufiner » l’expérience, TLOU Part 1 devait sortir pendant la diffusion de l’adaptation. Le résultat on le connaît, on a tous vu les images et vidéos tourner.

Les développeurs sont néanmoins en train de travailler d’arrache-pied pour offrir « l’expérience Naughty Dog » que leurs fans méritent. Dans la soirée du mardi 4 avril 2023, les Dogs ont comme promis déployé une troisième mise à jour de The Last of Us PC qui met avant tout l’accent sur quelques crashs fréquemment rencontrés, les comportements inattendus des personnages, jouables comme PNJ, plusieurs corrections pour l’UX et l’UI ainsi que des ajouts pour le diagnostic d’erreurs. Une petite update corrigeant donc quelques soucis, mais une plus grosse mise à jour est attendue d'ici la fin de la semaine. Le studio n'a cependant toujours pas donné d'indication quant à son contenu.

Patch notes de la version v1.0.1.7

Naughty Dog invite par ailleurs les joueurs de The Last of Us PC utilisant une carte graphique NVIDIA de la série RTX 30 à télécharger une seconde mise à jour propre au constructeur. Elle permet notamment d’éradiquer un crash survenant avec les GeForce RTX 30. Rendez-vous ici pour télécharger ce sous-patch en question.