Comme promis, Naughty Dog vient de déployer une très grosse mise à jour pour The Last of Us PC. Elle corrige de nombreux problèmes et améliorer les performances du jeu.

Le lancement de The Last of Us sur PC s’est fait dans la douleur. Initialement prévu lors de la diffusion de la série HBO, le portage a finalement été repoussé de trois semaines afin d’améliorer l’expérience et peaufiner le jeu dans sa globalité. Il n’était finalement toujours pas prêt, mais il semblerait que Sony se soit hâté de la sortir pour surfer sur l’engouement débordant autour de l’adaptation. Résultat, le portage PC de The Last of Us Part 1 est criblé de bugs, de problèmes graphiques et de soucis d’optimisation en tout genre. Naughty Dog tente tant bien que mal de sauver les meubles aussi vite que possible et a déjà déployé trois petites mises à jour. Comme promis, un patch plus conséquent a été déployé dans la nuit du 7 avril 2023. Voici ce qu’il corrige et change.

Une très grosse mise à jour pour The Last of Us PC

The Last of Us PC continue de s’améliorer. Celui déjà considéré comme le « pire » jeu de Naughty Dog continue d’enchaîner les mises à jour. Les bugs, les problèmes de mémoire, les crashs et les problèmes d’affichages qui ont rendu hilare la Toile ont rapidement fait dégringoler la note du portage. Naughty Dog a promis de rectifier le tir aussi vite que possible et comme promis, une très grosse mise à jour est arrivée et elle corrige beaucoup de choses.

La version v1.0.2.0 de The Last of Us PC se focalise avant tout sur les performances, l’expérience utilisateur, les graphismes et quelques soucis propres aux différentes plateformes. Une mise à jour conséquente qui s’attaque à de nombreux problèmes soulevés par les joueurs et qui devrait rendre ce portage bien plus stable. De son côté, Naughty continue de travailler d’arrache-pied pour fournir l’expérience que les fans étaient en droit d’attendre. « Nous travaillons étroitement avec nos partenaires d’Iron Galaxy pour suivre de très près les rapports envoyés par les joueurs afin d’apporter des améliorations et des correctifs nécessaires à l’avenir. Nous travaillons activement sur l'optimisation, la stabilité et à la mise en place de correctifs supplémentaires du jeu qui seront tous inclus dans les futures mises à jour qui seront publiées régulièrement », a déclaré le studio californien dans son communiqué.

Patch notes de la version v1.0.2.0 de The Last of Us Part 1 PC

Général

Correction d'un crash pouvant survenir lors du passage rapide du chargement d’un personnage à un autre.

Résolution d'un problème pouvant survenir sur la version 1.0.1.6 pendant le chargement des shaders lors du premier lancement du jeu.

Correction d'un crash qui se produisait de manière aléatoire pendant le jeu et les phases de gameplay.

Mise à jour du chargement des textures pour réduire l'utilisation du processeur.

Correction d'un problème où les sticks analogiques des manettes DualSense et Xbox One ne répondaient pas.

Résolution d'un souci entraînant la diffusion d'effets sonores parasites dans le menu principal et dans le menu "Options" du jeu.

Correction d'un problème où la netteté du paramètre “Profondeur de champ” pouvait changer en fonction des paramètres de “l'Échelle de Rendu”.

Mise à jour de l'interface utilisateur des paramètres graphiques (Options > Graphismes) afin d'afficher avec précision l'utilisation de la VRAM.

Correction d'un problème où le paramètre “Qualité des textures des environnements” n'affichait pas correctement l'utilisation de la VRAM.

Résolution d'un problème dans lequel la fenêtre contextuelle permettant d'activer les diagnostics après un crash n'apparaissait pas.

Correction d'un problème où certaines textures d'armes et d’artefacts ne pouvaient pas être affichées correctement.

Résolution d'un problème d'affichage des fenêtres de tutoriels.

Correction d'un problème où, dans les menus avec des options déroulantes, le défilement de la molette pouvait s'accélérer plus rapidement que prévu.

Augmentation du chargement actif pour réduire les temps de chargement lors de la progression du jeu

Correction d'un problème où la caméra peut se courber selon la position du curseur après avoir quitté le menu Pause.

[Mode photo] Résolution d'un problème empêchant la rotation de l'appareil photo dans l'onglet Éclairage.

[Zone de quarantaine] Correction d'un problème où le joueur et ses compagnons peuvent soudainement apparaître trempés pendant le jeu.

[Zone de quarantaine, Left Behind] Résolution d'un problème où l'éclairage et les textures peuvent scintiller pendant le jeu.

[Périphérie] Correction d'un problème dans la géométrie visible en cours de jeu.

[Banlieue] Réslution d'un problème où les animations pouvaient ne pas se charger pendant le jeu.

[Banlieue] Restauration des effets de cassage de vitres et de voitures qui sont secouées dans la cinématique du sniper.

[Barrage de Tommy] Correction d'un problème où les animations des chevaux ne se chargeaient pas pendant une cinématique du jeu.

[Dépôt de bus] Résolution d'un problème où les effets de l'eau apparaissaient de façon irrégulière pendant le jeu.

[Laboratoire des Lucioles] Correction d'un problème du LOD(niveau de détails) où les casques des PNJ ennemis pouvaient disparaître ou au contraire apparaître mais en étant corrompus.

The Last of Us Left Behind

Correction d'un problème où les tirs de fusil à eau semblaient toucher Riley mais ne s'enregistraient pas lors de l'utilisation de la fonction Slow Motion avec le V-Sync désactivé.

Résolution d'un crash pouvant survenir lorsque l'on suit Riley dans le centre commercial.

Amélioration du niveau de détail dans la boutique d'Halloween

Correction d'un crash pouvant survenir lors du déclenchement de la conversation optionnelle sur une des affiches.

Résolution d'un problème où les textures des éléments narratifs apparaissaient en mauvaise qualité dans une scène.

Mise à jour du schéma de contrôle ESDF dans le mini-jeu d'arcade afin d'utiliser 'G' comme touche alt pour mieux correspondre aux coups de poing dans le jeu.

Accessibilité

Résolution d'un problème où l’agrandissement de l’écran pouvait ne pas fonctionner.

Correction d'un problème où l'icône directionnelle de l'Aide à la navigation peut passer à travers le modèle du personnage du joueur.

AMD

Correction d'un problème où des paramètres graphiques par défaut incorrects étaient appliqués aux GPU AMD RX 5700 et RX 6600.

Version Steam Deck de The Last of Us Part 1

Correction d'un problème où le cache PSO peut se bloquer une fois rempli à 50 %.

Résolution d'un problème où brancher une manette DualSense lorsque le joueur regarde une scène dans le menu Cinématique peut forcer le joueur à entrer dans des phases de gameplay.

Ajustement de l'interface utilisateur pour afficher les commandes Steam Deck dans le menu Agrandissement de l’écran.

Ajustement du positionnement des éléments du HUD des armes et de la santé.

Version Epic Games Store de The Last of Us Part 1