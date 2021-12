La marque des grands jeux, c'est qu'on en parle encore longtemps après leur sortie. Dès lors, qui doutait du potentiel de trouvailles cachées dans The Last of Us Part II ? Certainement pas nous.

Ceux qui sont parvenus au bout de l'aventure ne le savent que trop bien : le dernier jeu de Naughty Dog fourmille tellement de détails qu'il faudra sans doute bien longtemps aux plus observateurs des joueurs avant de les avoir tous listés. En attendant, la chaîne YoutTube Speclizer continue inlassablement son travail d'enquête autour de The Last of Us Part II.

The List of Us

Les mésaventures de Joel et Ellie continuent visiblement d'inspirer les vidéastes, puisqu'ils continuent sur leur lancée, et dévoilent aujourd'hui une douzaine de nouveaux détails souvent étonnants qui auront certainement pu vous échapper. Peut-être aviez-vous laissé traîner une oreille dans le réfectoire du stade de Seattle, et compris que les gars du Front de Libération de Washington mentionnaient la saga Harry Potter dans leur conversation, mais aviez-vous imaginé qu'il existait plusieurs raccourcis lors de la course-poursuite de Nora ? Avant de vous jeter à corps perdu dans le speedrun de The Last of Us Part II, rappelons tout de même que l'actuel record du monde dépasse de 15 secondes la barre des quatre heures.

Et parce que l'on sait les équipes de Naughty Dog très attachées à la cohérence et à la vraisemblance de leur récit, cette vidéo met également en lumière une foultitude de détails, à l'instar des premières traces de pas d'Owen au début de l'aventure, ou même la gestion de munitions lors des phases de personnalisation...

N'hésitez pas à nous faire part de votre plus belle découverte à l'intérieur de The Last of Us Part II dans les commentaires ci-dessous !