The Last of Us Part 1 continue de se dévoiler au travers de leaks. Cette fois c'est l'une des scènes majeures du jeu qui circule sur les réseaux sociaux.

La malchance de Naughty Dog avec les leaks continue. Le mois dernier, plusieurs extraits de gameplay de The Last of Us Part 1 faisaient le tour de la toile, laissant plusieurs joueurs déçus. Aujourd’hui, c’est l’une des scènes poignantes du jeu qui se laisse entrevoir.

Une cinématique de The Last of Us Part 1 a fuité

Attendu pour le 2 septembre prochain, The Last of Us Remake est loin de faire l’unanimité. Si certains joueurs sont conquis par les améliorations graphiques ou les décors et les animations retravaillés, d’autres demandent encore à être convaincus. Naughty Dog a récemment partagé un carnet des développeurs et un comparatif avec des environnements plus réalistes. Aujourd’hui, le jeu se laisse à nouveau approcher via un leak. On préfère vous prévenir d’avance, il s’agit d’une cinématique clé du jeu, impliquant la mort de personnages. Si vous souhaitez garder le plaisir de la découverte faites demi-tour et n’allez pas plus loin !

L’insider Tom Henderson a visiblement mis la main sur plusieurs vidéo volées de The Last of Us Part 1. Le journaliste a en effet dévoilé l’une des cinématiques poignantes du jeu sur ses réseaux sociaux. Ici, Joel et Ellie ont déjà fait la rencontre de Sam et Henry. Malheureusement, les deux frères ne survivront pas, le cadet ayant été mordu et s’étant transformé. C'est justement cette séquence qui se montre à l’avance. Encore une fois, on y voit des décors remodelés, mais surtout des expressions faciles plus réalistes, retranscrivant davantage les émotions des acteurs. Le désespoir d’Henry n’en est que plus déchirant. Améliorations de gameplay ou pas, une chose est certaine : The Last of Us Remake sera toujours aussi émouvant.