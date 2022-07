Comme un leak ne vient jamais seul, une séquence de gameplay entière de The Last of Us Part 1 vient de fuiter sur la toile. Préparez les mouchoirs, c'est CETTE scène.

Naughty Dog est encore victime de leaks. Hier, le studio californien voyait un comparatif officieux de The Last of Us Remake traîner sur la toile. Aujourd'hui, la personne à l'origine de cette fuite va encore plus loin. L'une des scènes les plus poignantes du jeu se dévoile en avance.

Une vidéo de The Last of Us Remake a fuité

Il n’y a pas à dire ça fait toujours son effet. L’introduction de The Last of Us est considérée par beaucoup comme l’une des plus déchirantes du jeu vidéo. Dès le 2 septembre vous allez pouvoir la redécouvrir sous un nouveau jour grâce aux graphismes et animations améliorés de The Last of Us Part 1. Et pour les plus impatients, ce passage culte a fuité sur la toile. On y retrouve la séquence où Joel et sa fille Sarah pensent être tirés d'affaires, et où rien ne va se passer comme prévu.

L’occasion de découvrir The Last of Us Part 1 dans un extrait complet et de voir le nouveau modèle de Sarah pour la première fois. On constate évidemment un bond graphique mais aussi des animations plus fluides et plus vivantes qu'avant. Quant aux éventuelles améliorations de gameplay, il va falloir attendre une séquence dédiée pour voir ça à l'œuvre. Rappelons que Naughty Dog compte prendre la parole sur le jeu prochainement.