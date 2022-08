Avant sa sortie dans les prochains jours, The Last of Us Part 1 nous gratifie de son trailer de lancement. Une bande-annonce clairement axée sur l'action.

The Last of Us Part 1 arrive le 2 septembre sur PS5, et en décalé à une date inconnue sur PC, mais il est déjà victime d'un énorme leak avec quelques surprises. Et comme à l'accoutumée, c'est le moment de promouvoir une ultime fois la sortie avec l'indispensable trailer de lancement.

Le trailer de lancement de The Last of Us Part 1 disponible

Pour cette dernière bande-annonce, The Last of Us Part 1 se la joue actionner. S'il est vrai que les affrontements sont une partie du jeu, que ce soient des combats directs ou plus détournés avec l'infiltration, la vidéo opte vraiment pour un montage relativement bourrin qui met de côté toute la dimension sur la relation entre les personnages. De quoi drainer un nouveau public pas encore réceptif au titre de Naughty Dog jusqu'à maintenant ?

Quoi qu'il en soit ce remake PS5, bien différent sur le plan visuel, sera identique à l'œuvre originale sortie sur PS3. Et ressortie quelques temps plus tard sur PS4 via un remaster.

Contrairement à ce qui avait été dit, il n'y aura visiblement aucune nouveauté de gameplay. Les changements sont avant tout portés sur les graphismes et sur l'uniformisation avec The Last of Us 2. Les couleurs criardes des décors ont été abandonnées, et le modèle d'Ellie correspond davantage à celui de la suite, mais en plus jeune.