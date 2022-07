Face à la polémique autour du prix de The Last of Part 1 et aux critiques quant à l’intérêt d’un tel remake, un développeur ayant travaillé sur le jeu répond.

L’annonce du fameux The Last of Part 1 ne s’est pas exactement passée comme prévu. Objet de rumeurs depuis de longs mois, le remake a enfin été annoncé cet été à l’occasion du Summer Game Fest 2022. Pourtant le titre essuie de nombreuses critiques depuis. Un développeur du jeu y répond enfin.

Un développeur répond aux critiques de The Last of Us Part 1

The Last of Us Remake est-il trop cher ? C’est la question qui fait débat au sein de la communauté de joueurs PlayStation depuis l’annonce du jeu. Certains se sont laissés convaincre par les vidéos comparatives, assez bluffantes sur certains points, montrées par les développeurs, tandis que les autres n’y voient qu'un énième lifting. Le titre originellement paru en 2013 a en effet eu le droit à un remaster sur PS4, tout en étant déjà jouable dans de bonnes conditions sur PS5. Une partie des joueurs ne comprennent donc pas l’utilité de ce remake, le percevant plutôt comme « une machine à fric » plus qu’autre chose. Ce que réfute l’un des développeurs.

« En fait, c’est le jeu le plus méticuleusement conçu et élaboré que j’ai vu ou auquel j’ai pu participer dans ma carrière. Le plus haut niveau de soucis du détail possible », a écrit Robert Morrison qui a travaillé sur The Last of Us Part 1 avant de rejoindre Bend Studios. Son intervention n’a pas manqué de faire réagir les joueurs, qui restent toujours autant divisés. Certains pestent et trouvent que le projet est une perte de temps alors que le multijoueur de TLOU 2 n’est toujours pas sorti. D'autres comparent le travail du Remake avec le Remaster de Crisis Core, vraiment bluffant visuellement. Une partie défende Naughty Dog et pense que les développeurs pourront vraiment livrer leur vision originelle « grâce aux avancées technologiques et la puissance de la PS5. » En attendant le jeu sera tout de même vendu pour presque 80€ et sans édition collector chez nous.