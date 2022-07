C’est bien connu, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Mais avec The Last of Us Remake elles arrivent par lot de trois. Deux concernent le développement du jeu, l’une des nouvelles infos.

S’il ne fait pas l’unanimité depuis son annonce, The Last of Us Part 1 reste néanmoins l’une des exclusivités PS5 les plus attendues de cette année. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui l’attendent : son développement est officiellement bouclé.

The Last of Us Part 1 est gold, le jeu va bientôt se remontrer

The Last of Us Remake est gold deux mois avant sa sortie. Une appellation dans l’industrie qui signifie que le développement est terminé et que le jeu est prêt à être imprimé sur disque. Aucun retard à prévoir donc, le remake sera bien disponible le 2 septembre sur PS5. Une nouvelle plutôt rassurante, car il est assez rare qu’un jeu passe cette étape aussi tôt.

Cela ne suffira évidemment pas à convaincre les plus réticents qui trouvent le jeu trop cher et que la mise à jour graphique ne justifie pas un nouvel achat. Les vidéos comparatives partagées par l’éditeur n’ont pas été au goût de tout le monde. Qu'à cela ne tienne, Naughty Dog annonce qu’il donnera prochainement des nouvelles de The Last of Us Part 1, sans doute au travers d’un State of Play ou d’un billet sur le PS Blog. Pas de date, mais le studio nous invite à rester aux aguets.

Un développement sans crunch cette fois ?

Et comme deux bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, il semblerait que cette fois le développement de The Last of Us Part 1 ne se soit pas fait dans la douleur. Le studio était en effet réputé pour sa culture du crunch, un mal qui touche énormément l’industrie même si les consciences se réveillent. Naughty Dog a semble-t-il évité de faire travailler ses employés jusqu’à l’épuisement cette fois. Anthony Vaccaro, Principal Environment Artist depuis plus de dix ans et qui officie chez les Dogs a fait une déclaration très remarquée. The Last of Us Remake est son premier projet qu’il a terminé sans crunch.

« C’est la première fois en 13 ans de carrière et à travers plusieurs studios que je n'ai pas eu besoin de crunch pour terminer un jeu. Ça fait vraiment du bien. Surtout avec le même niveau de qualité que TLOU 2. Il y a encore beaucoup de travail, mais je suis fier de ces changements majeurs qui ont permis de rendre le studio plus sain. » On espère que ces conditions de travail valent pour l'ensemble des départements et des équipes qui ont travaillé sur le jeu.