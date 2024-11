The Last of Us Remake s'offre un énième coup de polish sur PS5 avec un patch mineur qui résout tout de même un souci très embêtant.

Les patchs vont bon train ces derniers temps du côté de PlayStation. Il faut dire que la sortie de la PS5 Pro a bouleversé par mal les choses. Il a fallu optimiser des dizaines de titres à temps pour ce nouveau hardware. Mais, ce n'est toujours une franche réussite, comme l'a prouvé Silent Hill 2 Remake par exemple... Cependant, ce n'est pas parce qu'un nouveau modèle de console est disponible que les modèles standard sont exempts de mises au points supplémentaires. The Last of Us Part 1 le prouve avec des correctifs qui viennent de sortir.

Le remake de The Last of Us peaufine encore sa copie

Naughty Dog n'abandonne pas les joueurs. Le studio à la patte rouge l'a démontré plus d'une fois, il a le goût de la perfection. C'est sans doute pourquoi la sortie catastrophe sur PC de The Last of Us Part 1 a tant surpris... face à une copie console qui fonctionnait très bien. Mais, avec le temps, ce portage s'est bonifié. L'inquiétude est retombé et les équipes peuvent à nouveau se mobiliser sereinement autour d'une optimisation toujours plus poussée de la version console.

Dernièrement, le remake de The Last of Us et sa suite ont même eu droit à leur version 2.0 afin de pouvoir faire leurs débuts sur PS5 Pro avec splendeur. Pour autant, cette nouvelle version n'est pas sans défauts. Quelques bugs persistaient, notamment sur le modèle de console standard. Mais Naughty Dog s'est penché sur la question et vient de déployer le patch 2.0.2. Il résout deux soucis mineurs :

Correction d'un plantage qui pouvait se produire en tuant un ennemi avec n'importe quelle arme.

Correction d'un problème où les visuels du jeu pouvaient apparaître plus nets que prévu lorsque vous jouiez sur un modèle PS5 de base.

Ce correctif ne concerne donc que la version console de TLOU Part 1. Il ne va pas révolutionner la face du jeu. Cependant, il vient corriger problème de plantage plutôt embêtant. Le second point semble résulter de la mise à niveau vers la PS5 Pro. Toujours est-il que tout devrait être rentré dans l'ordre désormais.