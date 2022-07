Suite aux leaks, Naughty Dog et PlayStation publie une vidéo sur les fonctionnalités de The Last of Us Part 1. Si le jeu est absolument sublime, il n'y aura pas de nouvelles mécaniques de jeu.

The Last of Us Part 1 fait face à des leaks depuis quelques heures et jusqu'ici, ça n'a pas joué en sa faveur. C'est même le contraire avec des fans complètement déçus de ce qu'ils ont vu. Hasard ou non, la vidéo devait quand même être tournée en amont, mais Naughty Dog s'explique sur les changements. Les déçus resteront déçus.

The Last of Us Part 1 ne sera pas comme The Last of Us 2

C'est donc avec un article du PS Blog et une vidéo qu'on en sait (enfin) davantage sur The Last of Us Part 1. Dans les bonnes nouvelles, et on l'a déjà vu avec un comparatif, le jeu tirera parti de la puissance PS5 pour un rendu bien meilleur que TLOU Remastered (normal, certes). Cela se traduira par des environnements plus riches, détaillés et avec une gestion de la physique d'objets poussée. De ce fait, les balles pourront ricocher et détruire des éléments du décor.

TLOU Part 1 se débarrasse des transitions entre cinématiques et phases de gameplay. Les animations faciales, elles, sont incomparables avec les précédentes versions du jeu. Déjà que le titre est fort en émotions, mais avec ce rendu de performance capture, préparez les mouchoirs. Pour terminer sur le plan purement visuel, les deux modes 4K native à 30fps et 4K dynamique à 60fps sont confirmés.

L'IA des ennemis sera plus avancée qu'elle ne l'était sur PS3 et PS4. Et puisque l'on est sur PlayStation 5, les Dogs ont implémenté l'audio 3D, mais surtout le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

Nouveaux modes de jeu, accessibilité...

Naughty Dog dit également avoir écouté les doléances de la communauté. Résultat, deux nouveaux modes : un Permadeath ou mort permanente qui parle de lui-même, et un axé sur le speedrun. Le remake PS5 a aussi bien plus d'options d'accessibilité que The Last of us Part II, avec notamment un nouveau mode d'audiodescription, pour les personnes en situation de handicap. Plus anecdotique, il y a des tenues additionnelles à débloquer pour Ellie et Joel.

Maintenant qu'il y a une vidéo officielle et des explications, que pensez-vous du remake PlayStation 5 de TLOU ? Etes-vous encore intéressés ? Toujours déçus ? Dites-nous tout en commentaires.