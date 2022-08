Bonne nouvelle pour les joueurs français et européens, l'édition collector de The Last of Us Part 1 devrait bien être disponible. Naughty Dog a communiqué là-dessus et promet des détails prochainement.

Aucun collector en France puis peut-être que si finalement, The Last of Us Part 1 joue avec le cœur des collectionneurs qui ne veulent pas uniquement une version normale du jeu. Comme promis, Naughty Dog a fait le nécessaire auprès de PlayStation et ça sent bon !

Le collector de The Last of Us Part 1 finalement en France

Après avoir été sollicité par les fans qui demandaient la sortie du collector « Firefly Edition » en Europe, Naughty Dog, par la voix du co-président Neil Druckmann, avait promis d'agir. Dans un nouveau tweet, le studio basé à Santa Monica indique « Fans européens, nous travaillons avec nos partenaires chez Sony Interactive Entertainment et nous espérons pouvoir vous en dire davantage bientôt sur ce que nous pouvons offrir ».

Ce n'est pas un oui franc et massif, mais on voit mal la sortie d'une édition collector au rabais. Mais sait-on jamais, on peut avoir une (mauvaise) surprise. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette édition vous intéresse, il vaut peut-être mieux mettre en suspens votre précommande actuelle.

L'édition Firefly de The Last of Us Part 1 contient le jeu, un steelbook, les comics American Dream 1 à 4 ainsi que des items in-game. Aux Etats-Unis, celle-ci a été rapidement en rupture mais les Dogs prévoient d'en remettre en vente là-bas le jour du lancement, via la boutique PlayStation.

Outre-Atlantique, un petit chanceux l'a déjà entre les mains et voici ce que ça donne :

Dernièrement, le remake PS5 de The Last of Us a présente sa pléthore d'options d'accessibilité.