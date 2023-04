On le sait le lancement PC de The Last of Us Part 1 ne fut pas une franche réussite. Hélas, voici une autre mauvaise nouvelle.

Comme nous pouvions vous le rapporter au sein de notre TEST de The Last of Us Part 1, le portage a raté son lancement. Faute notamment à une très mauvaise optimisation même sur une grosse configuration et à de nombreux bugs qui viennent gâcher l'expérience de l'utilisateur. Et si on sait qu'actuellement tout est fait pour résoudre les problèmes au plus vite via une série de patchs, voici une autre mauvaise nouvelle.

Le Steam Deck passe au second plan pour The Last of Us Part 1

Le studio Naughty Dog se retrouve dans l'obligation de communiquer sur le lancement du portage. Et l'équipe souhaite rappeler sur son compte Twitter qu'un patch arrive en fin de semaine sur PC. Mais aussi que la version Steam Deck n'est pas une priorité et qu'il va donc prendre prendre son mal en patience. En d'autres termes si vous avez un Steam Deck vous l'avez dans l'os, pour le moment du moins. Il faut dire que la gourmandise du titre à l'heure actuelle sur une grosse machine ne permet très certainement pas de pouvoir en profiter sur un "mini PC" avec un hardware moins énergique.

Une version indigne du hardware de la console ?

Voici le message Twitter en question avec la mauvaise nouvelle à la clé :

Nous vous rappelons qu'un nouveau correctif sera disponible pour The Last of Us Part I sur PC demain, et qu'un patch sera disponible vendredi. Nous partagerons les notes de patch lorsque le correctif sera disponible, et nous vous indiquerons ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le patch de vendredi avant son lancement. Bien que nous sachions que beaucoup d'entre vous aimeraient jouer à The Last of Us Part I sur Steam Deck, nous donnons la priorité aux corrections et aux correctifs avant de soumettre la version à la vérification. Nous vous tiendrons au courant de son statut sur Steam Deck au fur et à mesure que nous continuerons à améliorer la version PC.

D'après les divers vidéos et commentaires que l'on peut trouver sur le net, sur un Steam Deck le portage de The Last of Us ne peut pour le moment que tourner dans la définition la plus basse avec les paramètres au plus bas. C'est tout de même assez triste quand on sait que même le très gourmand Cyberpunk 2077 tourne dans de bonnes conditions sur la console de Valve. On espère que tout va rentrer dans l'ordre bientôt.