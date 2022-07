Des séquences de The Last of Us Part 1 continuent de leaker et pour l'instant, c'est la déception. Les joueurs ne perçoivent pas les améliorations de gameplay promises pour ce remake PS5. Aucun intérêt ?

The Last of Us Part 1 est actuellement victime d'une grosse fuite. Mais malgré les efforts de Naughty et Sony Interactive Entertainment pour la colmater, plusieurs images et vidéos sont toujours diffusées. Des extraits qui sont loin de convaincre les fans.

The Last of Us Part 1 : vers une déception pour les fans ?

Après les images d'une scène culte (qui spoile à fond) et cette même scène en vidéo, The Last of Us Part 1 fait encore des siennes. On ne sait pas d'où provient le leak à l'heure actuelle mais il entache la réputation du remake PS5.

Sur les nouveaux extraits visibles dans notre article, nombreux sont ceux qui se demandent où sont les améliorations de gameplay par rapport à TLOU Remastered sur PS4. Et à première vue, on a du mal également. Comme souligné par Tom Henderson, ce sera excellent pour les nouveaux venus, mais pour les fans, ça paraît compliqué de justifier un nouvel achat à plein tarif. Dans le topic ResetERA, un membre déclare que : « Ça aurait dû être une upgrade à 15-20€ ». Il va de soi qu'il va falloir quand même attendre autre chose qu'une fuite pour confirmer tout cela, mais ça semble mal engagé pour les fans qui témoignent de leur déception.

Les nouveautés graphiques

D'après le leaker et à la vue de ces vidéos, les principales améliorations se situent au niveau des animations et de l'ambiance sonore. Lorsque Joel retouche ses armes, on le voit maintenant ajouter les viseurs, chargeurs etc. comme dans The Last of Us 2.

The Last of Us Part 1 est compatible avec le VRR et possède deux modes graphiques. Le « Fidélité » pour de la 4K à 40fps et « Performance » pour de la 4K dynamique à 60fps. Enfin, la promesse d'un nombre plus important d'options d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap est pour le coup respectée. Là encore, Naughty Dog a pris comme modèle le deuxième jeu.