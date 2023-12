La franchise The Last of Us a récemment eu droit à une grosse annonce. Mais ça n'empêche son créateur de plancher sur son prochain jeu, et visiblement, il se porte plutôt bien.

Récemment, The Last of Us a été au cœur d'une grosse rumeur qui parlait d'une version remaster du 2 sur PS5. Peu de temps après, cette dernière fut officialisée par Naughty Dog. Au programme, des graphismes améliorés, un mode fidélité en 4K, des temps de chargement améliorés, et une prise en charge des fonctionnalités de la DualSense. Mais aussi un nouveau mode de jeu de type roguelite : le « No Return ». Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça va retarder le prochain jeu de Neil Druckmann, le co-créateur de la franchise ? Visiblement, ça ne va pas être le cas.

À quand l'annonce du prochain jeu Naughty Dog ?

On le sait, le réalisateur planche actuellement sur un titre qui n'a pas encore été annoncé. Est-ce qu'il s'agit de The Last of Us 3 ? D'un tout nouveau jeu ? Pour l'instant, nous sommes dans le flou le plus total. Par contre, on est en droit de s'interroger sur l'avancée du développement. Avec l'annonce du remaster du deuxième opus, on se demande s'il ne va pas être retardé. La réponse semble être non. On nous dit même qu'il est « sur les chapeaux de roues » et que sa « progression n'est pas entravée ». Voilà une information qui va en rassurer plus d'un.

En fait, The Last of Us Part II Remastered ne prendrait pas beaucoup de temps à Druckmann pour une raison bien précise. Selon Jordan Middler, qui travaille pour VGC, c'est « un projet pour les nouvelles recrues qui leur sert à se familiariser avec la licence ». La priorité semble donc être donnée au remaster, tandis que des vétérans travaillent sur un nouveau jeu et le multijoueur The Last of Us Factions. Un titre spécial qui n'est pas mort, mais qui n'est pas dans le meilleur état non plus. Il y a plusieurs mois, après une évaluation interne avec l'expertise de Bungie, la décision a été prise de retarder le soft. Et à l'heure actuelle, aucune fenêtre de sortie n'est évoquée. Est-ce que ce sera d'ici la fin de l'année fiscale 2025 ? Durant cette période, six jeux service sont attendus.

The Last of Us 2 Remastered, une bonne surprise sur PS5 ?

The Last of Us 2 Remastered a fait l'objet de nombreuses discussions. Certaines personnes n'ont pas hésité à remettre en question l'intérêt du jeu, puisqu'il est seulement sorti en 2020. Mais c'était surtout avant de découvrir les ajouts apportés par cette version inédite. Le mode roguelite est de loin la plus grosse nouveauté. Le but est simple, il faut survivre le plus longtemps possible à chaque partie, en choisissant des chemins différents qui mèneront à des rencontres aléatoires.

Quant au prix, c'est l'élément qui a le plus effrayé les joueurs. Si vous possédez déjà le titre sur PS4, la mise à niveau sera facturée 10€. Sachez également qu'il y aura bien une édition physique de prévue, mais elle n'est pas encore disponible. Les précommandes ouvriront le 5 décembre prochain, et ce sera le moment de découvrir son prix, qui risque de piquer davantage. Au menu, un steelbook, des cartes à collectionner, un patch et des pins. Une édition qui sera exclusive à la boutique PlayStation, comme pour The Last of Us Part 1 Firefly Edition.