The Last of Us est probablement la plus grosse franchise à l'heure actuelle chez Sony. Et des projets semblent en route dont un fameux épisode multijoueur. Même si celui était au point mort.

Pour le moment ça ne sent pas très bon pour le projet The Last of Us Multijoeur. Mais malgré les attentes de voir Naughty Dog annoncer l'abandon du projet, il semble que tout espoir ne soit pas vain.

The Last of Us Factions, une lueur d'espoir

En effet, il semble qu'une petite équipe soit toujours activement en train de travailler sur The Last of Us Multijoueur. Vinit Agarwal, le directeur du jeu, a rompu son silence sur Twitter depuis la fin août pour donner une brève mise à jour. C'est plutôt encourageant même si les nouvelles sont finalement assez chiches.

Dans une série de tweets concernant un autre titre, Super Mario Wonder, Agarwal a fait une allusion en mentionnant : "Oui, je travaille toujours sur ce jeu". Le directeur du jeu avait auparavant exprimé un grand enthousiasme pour ce projet, le qualifiant comme l'un des "plus grands efforts jamais réalisés" par le développeur californien et "un rêve". Néanmoins, plus tôt dans l'année, des rumeurs ont suggéré que le développement avait été réduit, après que Bungie, un autre studio interne de Sony, ait remis en question la capacité du jeu à maintenir l'engagement des joueurs. Toute une histoire...

Pas de nouvelle, bonne nouvelle ?

À l'heure actuelle, le nombre de personnes travaillant sur le projet et le calendrier de lancement envisagé restent incertains. En octobre, il a été insinué que le projet était "pratiquement en pause", mais les récents commentaires d'Agarwal semblent indiquer un engagement soutenu. Toutefois, tant que Naughty Dog ne clarifie pas publiquement la situation, il ne s'agit que de spéculation. Même si ça sent plutôt bon.

Pour mémoire, le jeu a été annoncé pour la première fois en 2016, et devait initialement être publié en tant que mode multijoueur pour The Last of Us Part 2. Cependant, le développement a été considérablement retardé, et le jeu a été annoncé en tant que titre autonome en 2021. Et généralement, quand un brusque changement de ce type intervient, c'est plutôt mauvais signe...

De votre côté, que pensez-vous de The Last of Us Multijoueur ? Pensez-vous pouvoir y jouer un jour ou faut-il se faire une raison ?