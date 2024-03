Maintenant que le premier jeu est disponible, les fans sur PC attendent avec impatience de pouvoir poser les mains sur The Last of Us Part 2. Et justement, il se pourrait bien que quelque chose se prépare.

Selon des informations récemment divulguées, The Last of Us Part 2, initialement lancé en 2020 exclusivement pour PlayStation 4, pourrait bientôt faire son apparition sur PC. Cette rumeur s'aligne sur la stratégie récente de Sony consistant à adapter ses exclusivités PlayStation pour les PC, comme on a pu le voir avec Horizon Forbidden West et Ghost of Tsushima. Une annonce qui a d'ailleurs été très bien accueillie récemment.

The Last of Us part 2 sur PC pour bientôt ?

Le responsable de ce leak fuite est Silknigth, une source qui s'est révélée fiable récemment, notamment après la confirmation de l'adaptation PC de Ghost of Tsushima. Bien qu'aucune date de sortie précise n'ait été annoncée, il a été suggéré que l'annonce du portage PC de The Last of Us Part 2 est imminente, coïncidant potentiellement avec la saison 2 de l'émission télévisée basée sur le jeu.

Cette initiative de Sony correspond à son désir d'élargir son public et de capitaliser sur le succès de ses titres phares. The Last of Us Part 2, salué pour son histoire, ses graphismes et son gameplay, bien que parfois controversé parmi les fans en raison de ses décisions narratives, maintient une forte anticipation pour sa sortie sur PC.

De plus, la potentielle synchronisation du lancement du port PC avec la nouvelle saison de la série télévisée pourrait augmenter l'intérêt et les ventes du jeu. Cependant, Sony n'a pas encore confirmé ces informations. Mais, compte tenu de la fiabilité de la source, la communauté des jeux sur PC reste en attente avec optimisme. La fenêtre de sortie pour fin 2024 semble plausible compte tenu du rythme actuel des publications de Sony pour les adaptations PC. Et cela pourrait être une excellente nouvelle.

Cette expansion vers le PC pourrait non seulement satisfaire les joueurs existants impatients de revivre l'expérience sur une nouvelle plateforme, mais également attirer de nouveaux joueurs dans l'univers de TLOU.

Reste à voir si le lancement sera aussi chaotique que le premier épisode, qui fut une petite catastrophe, notamment à cause de nombreux bugs en tout genre.