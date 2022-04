Un remake PlayStation 5 de The Last of Us pour accompagner la sortie de God of War Ragnarök en 2022 ? Un développeur a publié un message qui sème le doute...

L'étau se resserre t-il autour du remake de The Last of Us ? Un message d'un développeur du studio Visual Arts pourrait bien avoir révélé une information essentielle.

The Last of Us Remake sur PS5 cette année ?

Visual Arts Service Group est peu connu des joueurs, mais le studio opère en tant que structure de soutien pour les jeux PlayStation Studios. Après avoir envisagé un temps un remake d'Uncharted : Drake's Fortune, les développeurs se seraient visiblement ravisés pour revisiter The Last of us.

Ces dernières semaines, Robert Morrison, animateur chez Visual Arts, a teasé de gros projets prévus en 2022 sur PlayStation 5 sans les nommer. Mais évidemment, vu son poste, on se dit que l'un d'eux pourrait être TLOU Remake.

Voici ce qu'il a déclaré dans une série de tweets compilés par @Okami13_ :

Ce sentiment que vous éprouvez lorsque vous bossez sur quelque chose depuis 3 à 5 ans, et que vous ne pouvez rien montrer. Quelle belle surprise de recevoir ce super cadeau de la part de l'équipe créative PlayStation. PlayStation a quelques tueries prévues pour cette année. Je ne travaille pas sur God of War Ragnarök, mais sur quelque chose d'aussi cool.

Les sources se recoupent

Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le jeu The Last of Us grâce au deepfake

Le remake PS5 de The Last of Us, une réalité ? Plusieurs personnes visiblement proches du dossier s'accordent sur son existence, à commencer par le journaliste Jason Schreier. Quelques mois après, c'était au tour de VGC et de Tom Henderson d'attiser la rumeur avec une information supplémentaire. Selon eux, le développement était dans sa dernière ligne droite et une sortie en 2022 était clairement plausible.

Quel intérêt de refaire un jeu de 2013 qui a eu un remaster en 2014 ? Créer une synergie avec la série TLOU HBO nous paraît être un argument clé, même si discutable. Autre interrogation : Ellie et Joel conserveront-ils leur modèle respectif actuel ou les visages seront-ils remplacés par ceux de Pedro Pascal et Bella Ramsey ? Si l'on dit cela, c'est que Marve'ls Spider-Man Remastered avait fait le choix d'un Peter Parker bien plus proche de Tom Holland, l'homme araignée de la dernière trilogie cinématographique.