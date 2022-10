Les futures exclus PS5 day one sur PC ? Ce sera le cas du prochain titre The Last of Us, mais pour les autres, c'est plus compliqué que cela comme l'explique le patron de PlayStation Studios.

On continue d'en apprendre davantage sur la stratégie globale de Sony Interactive Entertainment par l'intermédiaire d'Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios. Et notamment sur d'éventuels lancements simultanés de jeux PS5 sur PC. Alors, oui / non ? Oui mais...

The Last of Us et les jeux service PS5 day one sur PC

Dans une interview avec le youtubeur Julien Chièze, le patron de PlayStation Studios Hermen Hulst a déclaré qu'il y s'écoulerait au moins une année entre la sortie d'une exclu sur PS5 et son arrivée sur PC. Mais si c'est vrai pour des titres comme God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 ou Marvel's Wolverine, c'est bien différent pour les jeux service à l'image du prochain The Last of Us Factions.

Pour lui et les autres productions de ce type, on semble se diriger vers des lancements simultanés. Un changement qui est justifié par le besoin d'avoir une communauté et un engagement importants dès la sortie.

C'est une bonne question Julien. Tout d'abord, la PlayStation demeurera le meilleur endroit pour jouer. En tant que PlayStation Studios, nous avons une relation symbiotique avec la console. Nos développeurs sont souvent les premiers à essayer les nouveaux hardware, les nouvelles manettes. C'est une vraie fierté et nous prenons à cœur de représenter la communauté des développeurs au sein de Sony. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour les équipes de voir leurs jeux sortir sur PC, souvent avec l'aide du studio hollandais Nixxes que nous avons récemment acquis. Il y a plus de joueurs et ça aide. Je pense qu'à l'avenir nous verrons au moins une année entre la sortie d'un de nos jeux sur console PlayStation, puis sur PC, probablement à l'exception des jeux service. Ces jeux live sont un peu différents par nature car vous avez besoin d'une forte communauté, d'un important engagement dès le début, dès le lancement. Donc pour ce type de jeux, nous pourrions effectuer des sorties simultanées entre PC et PlayStation. Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, via Julien Chièze.

Le multi de TLOU sans Joel et Ellie

The Last of Us Factions est un jeu multijoueur autonome - il n'y aura pas besoin de The Last of Us 2 pour y jouer - qui ne reprendra pas Joel et Ellie mais misera au contraire sur des personnages inédits. Est-ce que le savoir-faire de Naughty Dog en termes de narration sera utilisé ? On se pose la question.

Etant donné qu'il s'agit d'un jeu service qui doit remplir rapidement ses serveurs, il n'est pas non plus impensable de se dire qu'une version PS4 est envisagée. Car pour le moment, Sony ne veut pas remiser au placard sa console et le multijoueur aurait dû arriver avec The Last of Us Part II, un titre PlayStation 4 à la base.