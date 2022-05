Si la série The Last of Us vous intéresse, sachez que de nouveaux leaks du tournage viennent de sortir. On vous déconseille fortement de découvrir tout ceci si vous ne voulez pas de spoil.

Il fallait s'en douter un tournage ne passe jamais longtemps inaperçu encore moins quand il s'agit d'une grosse production de chez HBO. Ainsi de nouvelles images viennent d'apparaitre sur un compte Twitter consacré à la série The Last of Us.

Du gros leak qui tache pour la série The Last of Us

Les images en question ont été tournées au centre-ville de Calgary et montrent des forces militaires se déplaçant dans les rues de la ville. Les images montrées suggèrent que cette scène représentera la zone de quarantaine de Pittsburgh avant les événements de The Last of Us.

Une autre scène fait un comparatif entre le jeu vidéo et la série :

Nous n'avons toujours pas de date de sortie pour la série The Last of Us, mais HBO a expliqué qu'elle devrait sortir probablement 2023 (sans plus de précisions). La première saison comptera dix épisodes et le budget de la série avoisinerait les 200 millions de dollars.

Pas trop de craintes à avoir ?

Pour ceux qui craignent un écart trop grand avec le jeu, sachez tout de même que PlayStation Production et HBO ont choisi Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann en personne pour réaliser/écrire le tout. Avec le papa de la saga aux manettes, le risque est tout de même moindre de rater quelques chose.

Druckmann avait d'ailleurs expliqué que la série prenait quelques libertés par rapport au jeu mais que tout le sous-texte de l'histoire était conservé.