Inutile d'attendre la série The Last of Us en 2022, la diffusion n'arrivera que l'année prochaine. Le patron des contenus HBO a annoncé la nouvelle et a fait le point sur le tournage.

La sentence est irrévocable : la série The Last of Us sortira sur HBO Max en 2023. Casey Bloys, en charge des contenus de la chaîne et de la plateforme de streaming, a révélé l’information dans deux entretiens accordés à Deadline et The Hollywood Reporter.

The Last of Us : la série n’a pas bouclé son tournage

Le tournage avance bien mais pas au point d’imaginer une diffusion pour cette année :

Ce ne sera pas diffusé en 2022 - ils tournent toujours au Canada. J’imagine que vous verrez la série en 2023. J’ai vu certains des premiers épisodes et je suis très enthousiaste. Craig a fait Chernobyl pour nous, c’est un scénariste et un réalisateur fantastique. Ce que j’ai vu a l’air formidable, donc je suis emballé, mais ce ne sera pas pour 2022.

D’ici là, la rumeur d’un remake PS5 de The Last of Us se vérifiera peut-être. Mais à quel point le jeu original sera t-il altéré ? Selon les bruits de couloir, les principaux changements rapprocheraient cette revisite de The Last of Us Part II (gameplay, animations…). De nouveaux visages sont-ils à prévoir ? Après tout, le Peter Parker de Marvel’s Spider-Man Remastered ressemblait davantage à Tom Holland.

À la recherche d’un nouvel acteur pour grossir le casting

Toutes les prises de vues sont loin d'être encore dans la boîte et Craig Mazin, le créateur avec Neil Druckmann, a besoin d'un renfort. Une offre sur Twitter recherche un enfant âgé entre 8 et 14 ans qui soit noir, sourd et qui maîtrise la langue des signes ainsi que la langue des signes afro-américaine qui a ses subtilités.

Un beau casting

L'heureux élu rejoindra tout un tas d'acteurs déjà confirmés, parmi :

Pedro Pascal : Joel Miller

: Joel Miller Bella Ramsey : Ellie

: Ellie Gabriel Luna : Tommy Miller

: Tommy Miller Storm Reid : Riley

: Riley Anna Torv : Tess

: Tess Merle Dandridge : Marlene (qui participait déjà au jeu dans le même rôle)

: Marlene (qui participait déjà au jeu dans le même rôle) Nico Parker : Sarah Miller

: Sarah Miller Jeffrey Pierce : Perry

: Perry Con O'Neill : Bill

: Bill Murray Bartlett : Frank

La première saison de 10 épisodes repensera l'histoire de TLOU à sa manière, mais aussi celle du DLC Left Behind avec la présence de Riley. Du côté des réalisateurs, nous avons pour l'instant : Craig Mazin, Kantemir Balagov, Jasmila Zbanic Permit, Peter Hoar ou encore Neil Druckmann, un des directeurs de la franchise chez Naughty Dog.