La série The Last of Us HBO se dévoile au compte-gouttes de manière "non officielle" via le tournage. De nouveaux clichés confirment que le show télévisé ne fera pas l'impasse sur une séquence incontournable.

La série HBO The Last of Us est encore en cours de tournage, mais régulièrement, des images et vidéos du plateau se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et là, il y a du (très) lourd. Spoilers !

Une séquence incontournable de TLOU dans la série HBO

Plusieurs avertissements valent mieux qu'un seul, alors si vous n'avez jamais terminé The Last of Us, on vous conseille vivement d'arrêter la lecture puisque nous allons discuter d'un moment clé du jeu original.

Après avoir vu Ellie en action, de nouvelles images du tournage de la série HBO The Last of Us viennent de filtrer. Quatre clichés des décors qui représentent le passage culte du jeu où Joel va sauver Ellie au Saint Mary's Hospital des mains des Lucioles. Immunisée face à l'infection cérébrale du Cordyceps, Ellie paraît être le seul moyen pour l'humanité de s'en sortir. Mais en voyant la jeune fille sur la table de billard, Joel refuse qu'on y touche, tue les médecins et s'enfuit avec Ellie dans les bras. Une séquence culte qui est un miroir à l'introduction du jeu où Joel porte dans ses bras sa fille.

Même si la série va prendre quelques distances avec le titre de Naughty Dog, on reverra évidemment des scènes majeures comme celle-ci. Mais on imaginait mal qu'elle ne soit pas dedans... et on en salive déjà. Est-ce que la magnifique musique "No Escape", par Gustavo Santaolalla, sera aussi reprise ? Y'a intérêt !

La série sera diffusée en 2023 sur HBO Max et aura 10 épisodes pour sa première saison. D'ici là, il se murmure (fortement) qu'un TLOU Remake pourrait débarquer sur PS5 dans quelques mois.