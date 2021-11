Chaque jour ou presque est désormais prétexte à faire parler de l'adaptation télévisée de The Last of Us. Et s'il n'est aujourd'hui ni question de Joel, Ellie ou même de Neil Druckmann, la série trouve tout de même le moyen de parler d'elle.

Ceux qui ont survécu aux drames de The Last of Us et sa suite savent à quel point les infectés de l'univers post-apocalyptique de Naughty Dog sont à craindre. Mais au fond, il y a toujours pire que les Clickers et autres cadavres en état de décomposition avancée : il y a les humains.

FEDRA, tête de tigre !

De là à dire que les les forces armées plus ou moins régulières de l'Oncle Sam représentent une menace au moins aussi sérieuse, il n'y a qu'un pas, que nous franchirons sans mal. Et si l'Agence Fédérale de Gestion des Catastrophes (ou FEDRA dans sa version originale, pour Federal Disaster Response Agency) n'est que très rarement croisée dans le premier épisode de The Last of Us, la faction sera bel et bien représentée dans la série de HBO :

Vous l'aurez compris à la vue de ce simple patch : les FEDRA seront d'une manière ou d'une autre présentes dans la série The Last of Us, un indice supplémentaire qui témoigne des quelques libertés que les scénaristes comptent s'autoriser avec le matériau de base.

Here comes a new challenger

Mais ce n'est pas tout, puisque la longue liste des participants à l'aventure continue à s'allonger. Le présentateur et accessoirement journaliste spécialisé Mike Yawney en a profité pour annoncer lui aussi sa participation au projet, sans pour autant rentrer dans les détails :

En ce qui concerne mon actualité... je suis très excité de pouvoir enfin révéler que j'ai commencé à travailler sur la série The Last of Us de HBO ce jour. J'adore vraiment le jeu, alors ce projet devrait m'aller comme un gant. Les contrats et accords de confidentialité m'empêche d'en dire plus... mais je suis ravi d'en être.

Hasard du calendrier ou non, Yawney rejoint l'équipe de The Last of Us au moment où le réalisateur et scénariste Neil Druckmann faisait ses adieux au Canada. Le tournage de la série s'y poursuivra pour encore quelques temps, parmi les Codryceps, que l'on appelle ici "les champignons magiques"...