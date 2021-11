La production de la série The Last of Us de HBO continue sa tournée du Canada. Et grâce à cela, de nouveaux éléments liés à cette adaptation du jeu de Naughty Dog. Si les héros sont toujours bien présents, il est cette fois principalement question de ce qui les entoure. Et ce, aussi bien en matière de faune que de flore.

Le tournage de la série The Last of Us de HBO vient de s’installer sur le campus du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) de Calgary. Ce lieu bien réel va servir de décor au passage de l’université vu dans le jeu de Naughty Dog. Et comme les élèves continuent d’avoir cours pendant le tournage, ils ne se privent pas pour prendre des photos et des vidéos des activités.

The Last of Us débarque à l’université

Grâce à ces indiscrétions, de nouveaux aperçus de ce que proposera la série sont apparus en ligne. Une fois n’est pas coutume, ils ont été relayés par le compte Twitter "The Last of Us on HBO - Status." Ces nouvelles images permettent donc de voir Joel et Ellie à dos de Durillon, leur brave monture. Mais ce n’est pas tout. Des chasseurs ont également été aperçus sur le campus.

En parallèle à tout ça, de nouvelles photos de la zone de quarantaine de la série sont elles aussi apparues en ligne. À noter en revanche que c’est toujours le néant du côté des infectés.

Les infectés toujours aux abonnés absents

Encore une fois, Last of Us version HBO mettra en scène Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv et Merle Dandridge dans les rôles Joel, Ellie, Tommy Tess et Marlene respectivement.

La première saison de TLOU comptera 10 épisodes, dont certains réalisés par Neil Druckmann le co-auteur et co-réalisateur des jeux. Craig Mazin, producteur exécutif de la série et créateur de Chernobyl, passera lui aussi derrière la caméra. Et pour rappel, cette première saison se focalisera sur les événement du premier jeu.

The Last of Us n’a pas encore de date de diffusion annoncée aux États-Unis ou en France. Et si l'on sait déjà que la série sera évidemment sur HBO outre Atlantique, son diffuseur français n'a pas été révélé.

Que dites-vous de ce nouvel aperçu éloigné de la série The Last of Us ? Au fil de la mise en ligne de nouvelles photos de la série, votre opinion à son sujet change-t-elle ? Que retenez-vous de tous les éléments apparus sur Internet jusqu’à présent ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.