Découvrez The Last of Us comme vous ne l'avez jamais vu avec cette vidéo de gameplay absolument magnifique qui donne tout de suite envie de se replonger dans le jeu.

A-t-on vraiment besoin de présenter The Last of Us ? L'œuvre de Naughty Dog fait partie de celles qu'on n'oublie pas et qui font date dans l'histoire du jeu vidéo. En parlant de date, le jeu vient de fêter ses 10 ans au mois de juin dernier, lui qui a ensuite eu droit à un remake sorti sur PS5 en septembre 2022, The Last of Us Part I. On pourrait donc croire que la première aventure d'Ellie et Joel n'a plus rien à offrir, qu'elle ne peut plus du tout nous surprendre. Détrompez-vous : TLOU refait parler de lui grâce à une transformation véritablement impressionnante qui devrait vous mettre l'eau à la bouche en un seul coup d'œil.

The Last of Us sous un tout nouveau jour

En avril dernier, un moddeur partageait une partie de son travail sur un impressionnant mod FPS de The Last of Us. La vidéo de 10 minutes dévoilée par Voyagers Revenge nous permettait d'admirer le TPS de Naughty Dog à la première personne et de constater tout le talent de ce passionné, qui indiquait alors qu'il aurait besoin de temps avant de sortir une version complète du fruit de son travail. Il revient à la charge avec une nouvelle vidéo en 4K 60 fps avec HDR activé toujours aussi impressionnante. Il précise que le jeu est paramétré dans une difficulté personnalisée avec munitions en abondance et des armes améliorées, ce qui autorise un gameplay beaucoup plus agressif que dans la version « classique » de The Last of Us. Effectivement, on constate qu'il n'est plus vraiment question de lancer des bouteilles en verre pour se faufiler dans le dos des ennemis. Peu importe, étant donné que le tout est vraiment sublime et offre une nouvelle vision particulièrement rafraîchissante du titre culte.

Un mod bientôt jouable pour tous ?

Bien sûr, si ce mod est aussi sublime, c'est que Voyagers Revenge dispose d'une configuration de compétition avec son processeur AMD Ryzen 3900X et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA. L'absence totale de HUD rend aussi le tout bien plus immersif, même si on imagine que peu de joueurs feraient réellement le choix de supprimer complètement l'interface. Quoi qu'il en soit, ce mod FPS fait saliver les fans de TLOU, comme le prouvent les nombreux commentaires en dessous de la vidéo. Beaucoup de joueurs demandent quand celui-ci sera disponible, mais pour le moment, le moddeur n'a pas dévoilé de date de sortie. Il faudra se montrer patient, car il reconnaît que le mod « est instable, sur une ancienne version du jeu, et que ça le fait planter régulièrement ». En tout cas, Voyagers Revenge sait tenir sa communauté en haleine avec ces longues séquences de gameplay.