La série The Last of Us pourrait avoir confirmé sans le vouloir l'apparition, pour la première fois, d'un personnage fort pour Ellie. L'actrice qui l'incarnerait serait bien connue des fans de la licence de Naughty Dog.

Le tournage de la série The Last of Us est terminé ! Mais l'adaptation HBO est loin de nous avoir tout dit à son sujet. Un compte Twitter a peut-être repéré un indice qui confirmerait la rumeur sur l'apparition d'un personnage jamais vu jusqu'alors.

Série The Last of Us : la mère d'Ellie vraiment au casting ?

Il y a quelques semaines, un internaute avançait que l'on pourrait voir la mère d'Ellie dans la série The Last of Us. Et ce serait un véritable événement. On ne l'a jamais vue dans The Last of Us ni même dans le comics American Dreams.

Hors il s'avère que Taylor Henrich, une cascadeuse, doit doubler une certaine Anna dans un des épisodes... Anna comme la mère d'Ellie justement. @HBOsTheLastofUs se demande si Anna n'est pas en référence à Anna Torv, qui joue Tess.

Mais à première vue cette piste ne tient pas. En effet, si c'était le cas, la fiche IMDB devrait afficher en toutes lettres Anna Torv. Sur celle de Kailey Hyman, doublure physique de Nico Parker (Sarah), il est bien précisé qu'elle remplace Nico Parker pour les scènes les plus mouvementées.

Ashley Johnson dans le rôle ?

Sans information, la machine à spéculation va bon train. Une ressemblance entre Taylor Henrich et Ashley Johnson, la doubleuse vocal d'Ellie dans les jeux qui sera dans la série avec Troy Baker (Joel), a été pointée. Quand les deux acteurs ont fait une brève apparition lors de l'annonce de The Last of Us Part 1, certains ont remarqué le changement de couleur des cheveux d'Ashley Johnson. Sa chevelure est passée de son blond naturel à une couleur plus proche de cet artwork « American Daughters » qui montre Anna, la mère d'Ellie.

Cette illustration est un easter egg que l'on trouve dans Uncharted 4: A Thief's End. Alors est-ce possible ? Nous aurons peut-être la réponse début 2023, date de diffusion pressentie pour la série The Last of Us.

Entre temps, vous pourrez (re)découvrir le premier épisode sous un nouveau jour avec le remake PS5. Et peut-être même acheter le collector tant convoité.