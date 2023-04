The Last of Us Part 1 en FPS. Vous en rêviez ? Un fan est sur le coup. Un mod pour transformer le jeu est actuellement en développement et le résultat est déjà bluffant.

Le lancement de The Last of Us Part 1 sur PC fait moins d'émules. A sa sortie, le portage était dans un état surprenant tant il était bourré de bugs et de soucis d’optimisation en tout genre. Le résultat, on l’a tous vu sur les réseaux sociaux et via les nombreux memes qui ont découlé. Depuis Naughty Dog a stabilisé l’ensemble grâce à de nombreux patchs et cette nouvelle mouture fait davantage parler sur un nouveau point : les mods. Certains passionnés ont d’ores et déjà retroussé leurs manches pour proposer quelques nouveautés faites maison, dont la possibilité de jouer avec Pedro Pascal. Aujourd’hui, un fan talentueux a complètement transformé The Last of Us en un nouveau jeu et c’est assez impressionnant.

Quand The Last of Us devient un FPS

Et si The Last of Us avait été un FPS ? C’est la question que s’est posé le vidéaste « Voyagers Revenge » qui développe actuellement un mod PC pour permettre de jouer au chef d'œuvre de Naughty Dog avec une vue à la première personne. Il affirme avoir encore besoin de temps pour peaufiner le tout sans pour autant dévoiler une date de disponibilité, mais le résultat publié dans une longue vidéo d’un peu moins de 10 minutes est déjà concluant. Le Youtubeur explique que les phases de gameplay ont été enregistrées à partir d’un mode de difficulté personnalisé où presque tout est réglé sur le mode Réaliste, mais avec des munitions et des ressources en abondance, des armes améliorées et des paramètres modifiés pour permettre l’affichage de certains éléments du HUD.

Si The Last of Us Part 1 est déjà un jeu d’une brutalité impitoyable et ne recule devant rien pour dépeindre un monde macabre et cruel, voir le jeu du point de vue de Joel permet de comprendre à quel point c’est une œuvre viscérale d’une toute nouvelle manière. Les détails sont alors plus flagrants, la violence plus troublante, les ennemis plus terrifiants. Sans aucun moyen de scruter les alentours comme dans le jeu original, la tension lors des rencontres avec les claqueurs doit être encore plus accrue. Cette nouvelle perspective permet également d’apprécier les environnement et la beauté du jeu d’une autre manière. Immersion garantie. Ce mod FPS de The Last of Us PC s’annonce déjà comme un immanquable. Il n’y a plus qu’à attendre qu’il soit entièrement prêt.