En plus de The Last of Us Remake sur PS5 et PC, Naughty Dog a donné des nouvelles du multijoueur Factions. Ce sera pas qu'un simple jeu multi sans scénario et voici un premier aperçu.

The Last of Us Remake a été officialisé en bonne et due forme par Neil Druckmann. Il a apporté quelques détails sur Factions, le multijoueur encore en développement.

The Last of Us Factions se montre

Pas de trailer ou d'information incroyable, mais TLOU Factions, le multijoueur de la franchise, sera bien un jeu stand alone. Et Naughty Dog oblige, ce sera un titre quand même narratif avec une histoire. On ne devrait retrouver aucun personnages connus, pas de Joel et d'Ellie, par conséquent mais un casting de nouveaux protagonistes.

On peut en voir deux sur le premier concept art de TLOU Factions.

Le soft est développé par des vétérans des sagas Uncharted et The Last of Us comme Anthony Newman. Le co-directeur de TLOU 2. Ce sera tout pour le moment mais Neil Druckmann promet que nous entendrons parler à nouveau de ce projet l'année prochaine. Pour une sortie fin 2023 ? À vos pronostics.