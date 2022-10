The Last of Us Factions, le jeu multijoueur en standalone de Naughty Dog prend, sans surprise, la voie du jeu-service. Le modèle free-to-play avec des microtransactions se confirme.

Malgré le triomphe critique et commercial de ses jeux TLOU, Naughty Dog prend tout son temps pour développer The Last of Us Factions, le mode multijoueur. En attendant, les joueurs continuent de guetter la moindre bribe d'information, et une nouvelle offre d’emploi confirme ce que beaucoup avaient déjà deviné.

Le multi de The Last of Us gratuit à sa sortie

Sony a un appétit débordant pour les jeux-service. La firme japonaise compte sortir deux nouveaux GaaS d'ici le 31 mars 2023, trois l’année suivante et quatre celle d’après. Elle n’hésite pas à investir à tour de bras pour parvenir à concrétiser ses ambitions, et l’une des têtes d’affiche de ce nouveau fer de lance sera le fameux The Last of Us Factions. Le mode multijoueur est attendu potentiellement pour l’année prochaine, date à laquelle Naughty Dog entend donner des nouvelles. Or justement, une information vient confirmer que le TLOU multijoueur sera bien un free-to-play à sortie simultanée sur PS5 et PC.

Une nouvelle offre d’emploi pour un poste de producteur « Live Ops » cherche en effet un profil capable d’assurer le lancement d’un jeu multijoueur AAA avec ce modèle économique. Ce n’est pas la première fois que le studio suggère que The Last of Us Factions sera gratuit à sa sortie, et c’est d’autant moins une surprise maintenant que Sony affiche ouvertement ses ambitions. Des microtransactions seront quant à elles bien présentes dans le multi, reste maintenant à savoir quelle forme elles prendront.

Concept art de The Last of Us Factions

Une nouvelle qui inquiète déjà certains joueurs qui aimaient particulièrement le mode multijoueur de The Last of Us à sa sortie. Certains craignent en effet que le concept et le gameplay de base soient alternés, d'autres un modèle économique pay-to-win comme c'est le cas sur TLOU Remastered actuellement. Il n’y a plus qu’à attendre quelques petits mois pour en avoir le cœur net. Les vidéos volées qui avaient leaké en même temps que The Last of Us 2 affichaient cependant des mécaniques très similaires au gameplay original. Wait and see comme on dit.