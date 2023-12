Une terrible nouvelle a frappée la franchise The Last of Us avec l'annulation du jeu multijoueur. Une image de celui-ci a d'ailleurs leaké. Ce n'est pas une bonne journée pour les fans.

Récemment, les fans de The Last of Us ont eu de quoi se réjouir avec une annonce en particulier. Le 19 janvier 2024, il y aura TLOU 2 Remastered, une version PS5 du titre sorti en 2020. Au menu, des améliorations techniques, un mode roguelike, et des niveaux coupés. Jusqu'ici, tout va bien, d'autant plus qu'on sait que Naughty Dog s'attelle à - au moins - un nouveau jeu prévu pour cette série. Seulement voilà, ça n'a pas empêché la licence d'être frappée par une nouvelle moins réjouissante : l'annulation du multijoueur baptisé Factions. Pour ne rien arranger, on vient de voir à quoi ça aurait ressemblé.

Une première image pour The Last of Us Factions

Eh oui, The Last of Us Factions, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Pourtant, le mois dernier, Vinit Agarwal, le directeur du jeu, laissait entendre le contraire. Malheureusement, une absence de communication couplée avec des informations inquiétantes de la part de Jason Schreier n'a pas aidé son cas. Finalement, le studio a fait tomber le couperet : « nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience des nouvelles sur le projet The Last of Us Online. Il n'y a pas de façon simple de lire, nous avons pris la décision incroyablement difficile d'arrêter le développement du jeu ».

On apprend ainsi que le jeu était en développement depuis la création de The Last of Us 2. D'ailleurs, sa phase de pré-production se passait plutôt bien, mais la firme a finalement fait marche arrière. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra jamais à quoi il allait ressembler ? La réponse est non. Dusk Golem, un insider qui a déjà su par le passé se montrer bien informé, a dévoilé quelque chose de croustillant. C'est une capture d'écran de ce qui semble être le menu principal de Factions. On y voit notamment l'inscription « Dusk était ici », comme pour prouver qu'il dit la vérité.

Alors oui, il faut bien prendre ça avec des pincettes. Des fausses images comme celle-ci, ça existe, et ça peut se concevoir. Néanmoins, l'insider ne sort pas de nulle part, et la capture d'écran a l'air plutôt réelle. On constate, entre autres, la présence d'un système de saisons, d'un battlepass, d'un magasin en ligne, bref, rien d'anormale pour un jeu axé sur le multijoueur. C'est peut-être la seule preuve qu'on aura de l'existence de The Last of Us Factions, lui qui n'a jamais dévoilé de gameplay d'une quelconque manière.

Qu'est-ce qui attend la franchise ? TLOU 3 ?

Pourquoi avoir abandonné l'idée de faire un titre multijoueur dans cet univers ? Naughty Dog a simplement préservé ce qui faisait son identité. Il l'explique justement à travers le communiqué : « Pour sortir TLOU Online et en assurer le suivi, nous aurions dû consacrer toutes les ressources de notre studio. [...] Deux possibilités s'offraient à nous. Devenir un studio exclusivement dédié aux jeux service ou continuer à nous focaliser sur les titres narratifs solo qui sont l'héritage de Naughty Dog ». Le pari était risqué, et l'entreprise a préféré jouer la sécurité. On ne va pas lui jeter la pierre.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fin des activités du studio, loin de là. Déjà, on a le remaster de The Last of Us 2, qui a été confié aux nouvelles recrues pour qu'elles se fassent la main. Ensuite, on va probablement avoir un TLOU 3, puisqu'on nous parle d'un « nouveau jeu solo ambitieux ». En sachant que les « grandes lignes du scénario » ont déjà été préparés par Neil Druckmann et Halley Gross, ça sent bon pour la suite. Il est donc possible que ce soit le troisième opus, mais aussi une nouvelle IP.