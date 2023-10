Dernièrement, il a été dit que le prochain jeu The Last of Us était en pause. Une nouvelle découverte va non seulement dans ce sens, mais ne rassure vraiment pas sur l'état du projet.

Comme d'autres studios de l'industrie, Naughty Dog a été touché par des licenciements. Des renvois qui ont visé des contractuels - des travailleurs temporaires non affiliés à la société - dans les secteurs de l'assurance qualité, de l'art et de la production. Selon les informations de Kotaku, ils n'auraient pas été indemnisés, ce qui est malheureusement légal, et auraient pour obligation de ne pas communiquer sur leur situation. Le prochain jeu The Last of Us en fait les frais et une autre très mauvaise nouvelle vient de tomber.

Un nouveau coup très dur pour le prochain jeu The Last of Us

Les licenciements dans l'industrie vidéoludique n'arrêtent pas et ce sont des contractuels de Naughty Dog qui en subissent les conséquences aujourd'hui. Une raison à cela ? C'est sans doute lié aux difficultés rencontrées par The Last of Us Factions. Le titre multijoueur PS5 qui pourrait aussi débarquer sur PS4 et PC. En mai dernier, Jason Schreier a révélé que les équipes affectées au projet avaient été « largement réduites » et que le futur jeu était en phase de réévaluation. D'après le journaliste, les papas de Destiny et les créateurs d'Halo, Bungie, aurait vu le projet et émis de sérieux doutes sur la capacité de The Last of Us Factions à retenir les joueurs sur le long terme.

L'annonce du report ne s'est pas fait attendre et aucune fenêtre de sortie n'est connue actuellement. Pire, Kotaku prétend désormais que le soft est en pause. Une petite catastrophe puisque TLOU Factions est l'un des nombreux représentants des jeux service PlayStation à venir. Et un départ très discret ne va pas arranger les choses.

Anders Howard, qui avait été embauché fin 2022, ne fait déjà plus partie des Dogs. Précédemment, il a notamment passé 7 ans au sein d'Epic Games. Lorsqu'il était là-bas, il a mis en place le battle pass de Fortnite et était donc très calé au niveau des manières de monétiser un jeu. Une aubaine pour Naughty Dog et The Last of Us Factions qui, aux dernières nouvelles, devrait être un free-to-play.

Crédits : LinkedIn (via PSU).

Le multijoueur TLOU Factions sur le point d'être annulé ?

Avec toutes ces mauvaises nouvelles, on a du mal à être optimiste quant à l'avenir de The Last of Us Factions. D'autant plus après le départ de Jim Ryan, ancien PDG de Sony Interactive Entertainment, qui est l'un des instigateurs de la stratégie Game As a Service (GaaS) de PlayStation. Une direction à laquelle les studios du constructeur n'ont pas adhéré et qui a même créé des problèmes selon Jason Schreier. Concevoir une production solo narrative est une chose, développer un jeu multijoueur en est une autre. Quand bien même certains jeux PlayStation Studios, comme les Uncharted, ont eu des modes multi par le passé.

Si certains projets annoncés comme Marathon de Bungie, Concord de Firewalk Studios ou Fairgame$ du studio de Jade Raymond (ex-productrice d'Assassin's Creed) devraient bien voir le jour, rien n'est joué pour The Last of Us Factions et même les autres titres dont nous n'avons pas encore connaissance. Face aux soucis soulevés, et après le départ de Jim Ryan à la retraite, Sony Interactive Entertainment pourrait changer son fusil d'épaule pour éviter tout risque. Le remplaçant de l'ancien PDG sera aussi certainement un indicateur de la stratégie de Sony de poursuivre ou non dans les jeux service.