Après plusieurs années de développement, un gros jeu The Last of Us a été annulé. Une annonce choc qui a eu de sérieuses répercussions sur certaines personnes.

Du jour au lendemain, les développeurs de Naughty Dog ont dû tirer un trait sur l'un des jeux The Last of Us en développement. Un choc absolu pour les équipes qui ont consacré énormément de temps pour faire en sorte que le projet aboutisse. Plusieurs mois après l'annonce, le journaliste Jason Schreier livre les coulisses de ce titre que vous ne verrez jamais. Et ça s'est mal terminé pour certaines personnes associées au titre.

Quand Naughty Dog se voit retirer l'un de ses projets

En décembre 2023, à quelques jours des fêtes de fin d'année, Naughty Dog a annoncé l'annulation pure et simple de The Last of Us Factions. Le jeu multijoueur dans l'univers de la licence qui aurait dû être une expérience gratuite selon plusieurs sources. « Nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience des nouvelles sur le projet TLOU Online. Il n'y a pas de façon simple de lire, nous avons pris la décision incroyablement difficile d'arrêter le développement du jeu » indiquait le studio dans un communiqué officiel.

Qu'est-ce qui s'est passé ? Malgré toute la bonne volonté des Dogs, le projet allait visiblement dans la mauvaise direction. D'après les informations du journaliste Jason Schreier, qui est de loin la source la plus sûre de l'industrie, le studio Bungie (Destiny) a émis des gros doutes sur l'intérêt de The Last of Us Factions sur le long terme. Dès lors, le jeu était plus en danger que jamais. Après une large réduction des effectifs, et une réévaluation générale du projet, la décision de tout abandonner a été prise.

Concept art officiel de TLOU Factions. Crédits : Naughty Dog.

Les répercussions de l'annulation de The Last of Us Factions

Dans l'émission Friends per Second, Jason Schreier a donné de plus amples détails. Selon ses dires, le jeu était déjà en développement depuis un sacré bout de temps, et l'annulation de ce gros jeu a eu de lourdes conséquences. « Le jeu The Last of Us Factions de Naughty Dog a été en développement pendant environ 4 ans, avec une équipe de plusieurs centaines de personnes. Ca a coûté très cher pour quelque chose qui a échoué. Je veux dire par là que le projet n'a pas été annulé sans conséquence. Quelques têtes sont tombées chez Sony à la suite de cela » a-t-il déclaré.

Est-ce que cela explique le départ soudain de Connie Booth, directrice de production chez PlayStation ? Si l'on en croit David Jaffe, le créateur de God of War, son ancienne collègue a été virée. Et le timing de l'annulation et de la confirmation de son retrait correspondent étrangement... Il faut espérer pour Naughty Dog que la situation se soit stabilisé et que The Last of Us 3 verra bien le jour comme Neil Druckmann le souhaite.

Source : Jason Schreier via Friends Per Second.