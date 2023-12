Il y a des nouvelles que l'on aurait préféré ignorer. C'est le cas aujourd'hui avec plusieurs déclarations sur The Last of Us qui font mal au cœur et qui ont de quoi bouleverser les fans.

Triste constat mais le sort de The Last of Us Factions a été incertain pendant longtemps, avec des signaux contradictoires émis par Sony et Naughty Dog. Les premiers doutes sont apparus avant le lancement de The Last of Us Part II, lorsqu'il a été annoncé qu'il n'y aurait pas de mode multijoueur Factions comme dans le jeu original. Depuis, ce fut une succession de mauvaises nouvelles.

The Last of Us : que des mauvaises nouvelles

Peu après, cependant, le développeur a laissé entendre que c'était simplement parce que l'ambition et la portée du projet dépassaient ce qui pouvait être réalisé par un simple mode multijoueur. Ainsi, un jeu autonome The Last of Us Factions devait être produit.

En juin 2022, Neil Druckmann, écrivain et directeur de la franchise, a relancé l'enthousiasme avec une interview au Summer Game Fest. Le jeu, en développement depuis deux ans, était décrit comme aussi vaste que leurs jeux solo et même plus dans certains aspects. Avec une nouvelle distribution de personnages et une histoire unique, le jeu se déroulait dans une autre partie des États-Unis, dirigé par des vétérans d'Uncharted et The Last of Us.

En janvier 2023, Druckmann qualifiait TLOU Factions de projet le plus ambitieux jamais réalisé par Naughty Dog, suggérant une orientation coopérative pour le jeu. Cependant, en mai, Naughty Dog annonçait un retard du jeu, nécessitant plus de temps. Jason Schreier révélait alors une évaluation négative du projet par Bungie, qui avait conduit à une "réévaluation" de sa faisabilité.

Les développeurs sont très tristes

La situation a définitivement changé il y a quelques jours, lorsque Naughty Dog a officiellement annulé le jeu. Le studio a dû choisir entre laisser The Last of Us Factions impacter le développement de futurs jeux solo ou annuler le jeu pour se concentrer sur des expériences solo. Ils ont choisi la seconde option.

Suite à cette annonce, des employés du studio ont exprimé leur déception sur Twitter. Nathaniel Ferguson, concepteur technique, a qualifié le projet de très spécial et de point culminant de sa carrière. Karl Morley, ancien concepteur de jeu sur le projet, a aussi partagé son plaisir à travailler sur ce jeu.

J'ai travaillé sur ce projet depuis mon embauche en février 2022 jusqu'à hier. C'est le point culminant de ma carrière et ce sera toujours un projet très spécial pour moi, c'est ainsi. C'est un jour triste, mais des horizons très prometteurs s'ouvrent devant nous, c'est certain.

Ces déclarations renforcent la déception de ne jamais avoir vu de séquences de jeu de The Last of Us Online. De plus, elles soulèvent des questions sur les raisons de l'annulation par Sony et Naughty Dog d'un jeu au potentiel si prometteur.

Absolument dégoûté. Et pour toutes les personnes formidables avec lesquelles j'ai travaillé sur ce projet. J'ai plus appris sur ce projet que sur n'importe quel autre dans ma carrière et j'ai pris plus de plaisir à jouer à ce jeu qu'à n'importe quel autre jeu MP avant et depuis.

Tout cela est vraiment très triste et de nature à totalement décevoir la communauté. Mais il faut se faire une raison. Désormais, c'est un lointain souvenir et il faudra se contenter de jeux en solo.