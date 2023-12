Avant la sortie de The Last of Us 2 Remastered dans quelques semaines, Naughty Dog a pris le temps d'adresser un message aux joueurs avec une grosse révélation qui va décevoir.

Les Dogs reviendront le 19 janvier 2024 avec The Last of Us 2 Remastered. Une version PS5 de leur chef d'oeuvre avec des améliorations techniques et même un mode roguelike inédit, « No Return ». Ce projet, qui a été confié aux nouvelles recrues du studio pour qu'elles se fassent la main, n'est bien entendu pas le seul en développement. Depuis plusieurs années, Naughty Dog s'affaire sur différentes choses dont des nouveaux jeux TLOU et peut-être une nouvelle IP. Mais une annonce retentissante vient d'être faite.

Une annonce totalement inattendue sur The Last of Us

Pas plus tard que le mois dernier, on découvrait par le biais d'un post X de Vinit Agarwal, directeur de The Last of Us Factions, que le jeu était toujours en vie. Et on pouvait légitimement en douter après les reports, l'absence de communication réelle avec du gameplay et les informations de Jason Schreier. Selon le journaliste, le titre a été repoussé après une évaluation de Bungie (Destiny). L'ancien studio d'Halo a jeté un œil au projet et émis de sérieux doutes sur la capacité du soft à tenir sur le long terme. Alors que c'est pourtant le principe même d'un jeu service comme celui-ci.

Finalement, après une mûre réflexion, Naughty Dog annonce avoir annulé TLOU Factions. « Nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience des nouvelles sur le projet The Last of Us Online. Il n'y a pas de façon simple de lire, nous avons pris la décision incroyablement difficile d'arrêter le développement du jeu » (via Naughty Dog). Dans le communiqué posté sur leur blog, l'équipe explique le jeu était en développement depuis la création de The Last of Us 2 et qu'il était en bonne voie pendant toute la phase de pré-production.

Mais au moment de la phase de production, la situation s'est inversée. « Pour sortir TLOU Online et en assurer le suivi, nous aurions dû consacrer toutes les ressources de notre studio. Cela aurait eu un impact considérable sur la conception de nos futurs jeux solo ». Sacrifier les jeux solo pour un multi ? Inconcevable pour le studio. D'où l'annulation, surtout qu'il a été confirmé que plusieurs softs narratifs sont dans les cartons. De belles surprises arrivent. TLOU3 et une nouvelle IP ?

Crédits : Naughty Dog.

Plein de jeux solo avec TLOU 3 et une nouvelle franchise ?

En abandonnant The Last of Us Factions, Naughty Dog a fait le choix de préserver son identité. Ce qui a fait sa renommée au fil des années et son succès. « Deux possibilités s'offraient à nous. Devenir un studio exclusivement dédié aux jeux service ou continuer à nous focaliser sur les titres narratifs solo qui sont l'héritage de Naughty Dog ». Avec la difficulté de percer dans le domaine du multijoueur, le choix s'imposait de lui-même en vérité. Le risque était trop grand et continuer dans cette voie aurait pu mettre en danger les autres projets. Car oui, malgré la très mauvaise nouvelle, les Dogs ont fait des révélations qui vont redonner le sourire.

« Nous avons plus d'un nouveau jeu solo ambitieux en développement chez Naughty Dog ». Évidemment, l'un d'eux a de fortes chances d'être The Last of Us 3. Les « grandes lignes du scénario » ont déjà été couchées sur papier par Neil Druckmann et son acolyte Halley Gross. Et le second ? On mise sur une nouvelle licence... de SF. C'est une théorie qui court depuis des années, surtout avec l'insistance des posters Savage Starlight dans les jeux du studio. On verra bien si ça se confirme, mais que les fans se rassurent, les équipes sont de retour sur du solo pur et dur.