Les fans de The Last of Us devraient facilement craquer pour cette expérience visiblement marquante disponible dès maintenant. Âmes sensibles, s'abstenir.

La franchise The Last of Us fait autant parler d'elle pour le prochain jeu The Last of Us 3 que pour la saison 2 de la série HBO. Une vraie prouesse surtout de la part de l'adaptation TV qui a conquis le public. Malheureusement, le tournage de la suite n'a pas encore débuté à cause de la grève des scénaristes débutée en mai. Même si ces deux gros projets demandent de la patience aux fans, certains d'entre eux ont quand même quelque chose à se mettre sous la dent grâce à une nouvelle expérience marquante.

The Last of Us va faire trembler ses fans

Vous avez toujours rêvé de vivre dans l'univers de The Last of Us ? Si oui, vous êtes bien courageux. Mais vous pourrez réellement tester votre bravoure pendant les Halloween Horror Nights 2023. Il s'agit d'un événement spécial organisé par les parcs d'attractions Universal Studios qui vient justement de débuter aux États-Unis. Cette année, une expérience inédite dédiée à The Last of Us est disponible dans les parcs d'Orlando et d'Hollywood. La chaîne YouTube RKG a eu la chance de vivre cette plongée dans l'univers du jeu de Naughty Dog à Orlando et on peut dire que ça fait froid dans le dos.

On retrouve tous les types d'infectés — dont les terribles claqueurs — incarnés par des comédiens dans un lieu sombre et inquiétant. Les acteurs donnent de leur personne et s'amusent à surprendre les visiteurs en bondissant de nulle part. Ceux qui n'aiment pas les jump scares risquent de souffrir. Pendant un moment, on peut même voir Ellie faire usage de son fusil contre les infectés. Clairement, l'expérience est aussi terrifiante que l'exclu PlayStation ou la série. Universal Studios a sorti les grands moyens, car la séquence dure plusieurs minutes, propose de nombreux décors et fait quand même intervenir beaucoup de comédiens. En termes d'immersion, le tout semble vraiment réussie.

Les acteurs de TLOU impliqués

Comme le révélait Lora Sauls, la directrice du parc d'Orlando, des dialogues inédits ont été enregistrés par Troy Baker et Ashely Johnson, qui interprètent respectivement Joel et Ellie dans les jeux TLOU. À Hollywood, l'expérience The Last of Us est à vivre jusqu'au 31 octobre et le ticket d'entrée pour le parc coûte 74 $. Du côté d'Orlando, l'événement Halloween Horror Nights dure jusqu'au 4 novembre et le tarif du billet est de 79,99 $. Si vous avez la chance de passer par là, à vous de voir si vous êtes aussi courageux que Joel et Ellie.