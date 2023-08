Voilà une annonce qui va faire plaisir aux nombreux fans de The Last of Us. Ellie et Joel, les personnages cultes de la série, vont bientôt être à nouveau réunis.

Le duo composé d'Ellie et Joel a marqué des millions de fans. Dans la saga The Last of Us, ce binôme au départ explosif s'est petit à petit montré touchant, jusqu'à ce qu'une véritable relation père-fille s'installe entre les deux personnages. En septembre 2022, les joueurs ont pu retrouver Ellie et Joel dans le remake The Last of Us Part 1. Pour certains, ce fut l'occasion de revivre l'épopée bouleversante des deux personnages et pour d'autres, de la découvrir. Tous seront certainement ravis de savoirs que le duo va bientôt être réuni de nouveau.

Ellie et Joel bientôt réunis

À l'occasion d'Halloween en octobre prochain, The Last of Us aura droit à sa propre attraction dans les célèbres parcs Universal Studios situés à Hollywood et Orlando, aux États-Unis. Il s'agira d'une maison hantée qui replongera le public dans l'univers dévasté de la saga aux côtés d'Ellie et Joel, devenus bien malgré eux des experts en survie. Le descriptif ne pouvait être plus clair : « Rejoignez Joel et Ellie, et ne faites pas un bruit si vous voulez survivre aux claqueurs, aux rôdeurs et à bien d'autres choses encore. Quoi qu'il arrive, trouvez toujours une raison de vous battre. »

Dans une interview accordée au magazine SFX rapportée par VGC, la directrice du parc Lora Sauls annonce que des dialogues inédits seront enregistrés par Troy Baker et Ashely Johnson, qui interprètent respectivement Joel et Ellie dans TLOU. « Nous étions très, très enthousiastes à l'idée de travailler avec Troy et Ashley sur l'enregistrement de nouveaux dialogues pour notre maison hantée ». Une belle occasion pour les fans de profiter à nouveau du talent des deux acteurs et l'idée de voir le duo à nouveau réuni n'a pas manqué d'enthousiasmer la communauté.

Bientôt des nouvelles de The Last of Us 3 ?

L'attraction dédiée à TLOU sera accessible du 1ᵉʳ septembre au 4 novembre dans le parc d'Orlando et du 7 septembre au 31 octobre dans celui d'Hollywood. Un ticket pour le parc Universal Studios d'Orlando pendant Halloween Horror Nights coûte 79,99 $ et 74 $ pour celui situé en Californie.

Évidemment, les fans attendent avant tout des nouvelles du prochain titre de la saga. Malheureusement, Naughty Dog et Sony ne devraient pas communiquer dessus de sitôt. Plusieurs rumeurs indiquent que la motion capture de The Last of Us 3 devrait démarrer d'ici fin 2023, ce qui signifierait que le titre ne sortirait pas avant quelques années.