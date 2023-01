Naughty Dog se confie sur des projets qu’ils avaient imaginés pour le premier The Last of Us et qui n’ont jamais été concrétisés. L’un d’eux implique une extension sur un personnage que de nombreux fans auraient aimé découvrir.

La série The Last of Us par HBO est un total carton. Les audiences continuent de grimper en flèche, tout comme les ventes de jeux. En parallèle de la diffusion de chaque épisode, Neil Druckmann se prête au jeu des interviews et presque 10 ans après la sortie du premier opus, le créateur de la franchise se confie sur certains aspects coupés de l'œuvre originale. A commencer par un DLC que beaucoup espéraient et qui n’a jamais vu le jour.

Un DLC coupé de The Last of Us dans la série

Les langues se délient. Dans un entretien accordé à Variety, Neil Druckmann s’est confié sur certaines idées qui n’ont jamais vu le jour dans The Last of Us. Naughty Dog avait en effet pour projet de montrer et de raconter l’histoire d’Anna, la mère d’Ellie qui n’apparaît jamais dans l’épisode original de la saga. En fouillant dans le sac de l’adolescente, les joueurs pouvaient seulement découvrir une lettre écrite de sa main et le couteau qu’elle a légué à sa fille. Pourtant, les fans auraient pu en apprendre davantage à son sujet.

« J’avais écrit une courte histoire après que nous ayons sorti le jeu. Ça aurait dû être un petit court-métrage animé,mais il est tombé à l’eau et n’a jamais vu le jour » explique le créateur de la licence. Plus tard, c’est une extension dédiée à la mère d’Ellie qui était également dans les cartons, mais elle aussi aura finalement été abandonnée elle aussi, sans doute au profit de Left Behind. Druckmann n’a visiblement jamais oublié cette idée et l’a évoquée auprès de Craig Mazin, le showrunner de la série The Last of Us.

Le pitch l’a immédiatement séduit et le duo s’est penché sur le sujet afin « de lui donner de la manière la plus belle et poétique qui soit. » Anna sera donc présente dans l’un des épisodes de la série et sera incarnée par nulle autre que Ashley Johnson, l’interprète originale d’Ellie. Cela devrait également mettre en lumière sa relation avec Marlène et peut-être même les Lucioles.