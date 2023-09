C'est presque le The Last of Us Day 2023. De grosses annonces à prévoir avec de nouveaux jeux ou séries ? Naughty Dog a publié un court message pour informer les joueurs.

Enfilez votre plus belle chemise à carreaux ou t-shirt avec un palmier et un coucher de soleil, c'est à un nouveau le The Last of Us Day ce mardi 26 septembre 2023. Une date qui n'est nullement choisie au hasard puisqu'elle correspond au début de l'épidémie dans le jeu. Chaque année, les Dogs fêtent donc l'événement de leur licence culte au même moment, mais il y a du changement pour une fois en termes d'annonces.

Des annonces importantes pour le The Last of Us Day 2023 ?

Ce mardi 26 septembre 2023 à 18h (heure française), les équipes de Naughty Dog célébreront le The Last of Us Day plus spécial que les précédents. Et pour cause, cette année, c'est le dixième anniversaire de la franchise. Dix ans déjà que le formidable duo d'Ellie et Joel se sont invités dans la vie des joueurs et les ont bouleversés. Lors des précédentes éditions, le studio avait réservé de belles surprises avec des trailers sur TLOU 2 ou la série HBO. Entre autres.

Dès lors, on s'attend à ce que les Dogs frappent très fort pour le 10ème anniversaire, mais tempérer grandement vos attentes. Le message est clair : il n'y aura pas d'annonces de nouveaux jeux ou de séries.

« C'est bientôt le The Last of Us Day ! Nous le célébrons avec un stream #TLOUDay demain à 18h avec des annonces autour d'œuvres, de produits dérivés et bien plus encore. Bien que nous rendions hommage aux 10 ans de la série, nous n'évoquerons pas des futurs projets de jeux ou de séries télévisées »

Pas de The Last of Us 3 - qui n'a pas été confirmé au passage - ou mises à jour sur la série, mais des fanarts certainement et des produits dérivés. La statuette Prime 1 Studio, aussi dingue que coûteuse, devrait être présentée en détail puisque les précommandes ont été lancées.

Crédits : Naughty Dog.

Des goodies gratuits et payants

Ne vous faites pas de faux espoirs pour ce The Last of Us Day 2023 donc. Comme en 2022, il y aura peut-être des fonds d'écran pour PC et mobile. Des goodies seront également dévoilés sans que l'on sache lesquels exactement. Mais notre petit doigt nous dit que le fabuleux diorama d'Ellie, de Joel et d'un Clicker devrait être un des focus du streaming.

Ce nouveau bijou signé Prime 1 Studio, l'un des fabricants les plus qualitatifs du marché, est en effet disponible en précommande depuis ce matin. Mais pour l'acquérir, il va falloir vider votre compte en banque et y laisser plus qu'un salaire moyen en France. L'édition Standard est vendue 1 699$ et la Deluxe Bonus Version à 1 999$.

Et histoire que ce soit plus marrant, ces prix n'incluent ni les frais de port, ni ceux de douanes. La facture s'annonce par conséquent très salée, mais il y a visiblement possibilité d'étaler le paiement pour ceux que ça intéresse. À vérifier tout de même si nous, pauvres français, y avons le droit.

De votre côté, allez-vous célébrer le The Last of Us Day 2023 ? De quelle(s) manière(s) ?