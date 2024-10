The Last of Us 2 sera l'un des premiers jeux optimisés pour la PS5 Pro à sa sortie, et cette analyse montre à quel point : le chef d'œuvre de Naughty Dog est encore sublimé.

Les experts analystes de Digital Foundry se sont fendus d'une analyse extrêmement poussée de ce que donne The Last of Us 2 Remastered sur PS5 Pro. Le tout est illustré dans une vidéo d'une quinzaine de minutes où aucun menu détail n'a été mis de côté. Et l'ensemble se montre particulièrement impressionnant... à condition bien sûr d'être prêt à y mettre le prix...

The Last of Us 2 encore transcendé sur PS5 Pro

Quatre ans après sa sortie initiale sur PS4 et après un patch « performance » sur PS5, The Last of Us 2 a eu droit à une version remasterisée, à l'intérêt que certains ont trouvé, pas forcément à tort, discutable, cela dit disponible à prix réduit pour les détenteurs du jeu original. Toujours est-il que le dernier chef d'œuvre de Naughty Dog a été fort joliment sublimé sur la dernière console de Sony. Naturellement, l'une des plus grosses exclusivités de l'éditeur aura droit à une attention toute particulière sur PS5 Pro.

The Last of Us 2 fera en effet, à l'instar d'un FF7 Rebirth, également transcendé sur cette dernière, partie des premiers jeux portant le label « PS5 Pro Enhanced ». Cela impliquera au moins deux critères sur les trois suivants : des jeux rendus dans une meilleure résolution, un framerate à 60 FPS constants, et une amélioration ou une intégration du Ray Tracing. Nous pouvons ainsi voir ce que tout cela donne dans une vidéo d'analyse poussée de Digital Foundry. La célèbre chaîne YouTube compare en ce sens les modes Performance et Fidélité, ainsi que la différence de rendu entre le FSR et le PSSR, technologie exclusive a priori en constante évolution de la PS5 Pro.

En attendant un portage PC pour le sublimer encore plus

Et autant dire que le titre de Naughty Dog s'affiche clairement ici dans sa plus belle version sur consoles. Le GPU amélioré et le PSSR de la PS5 Pro nous présentent ce chef d'œuvre dans toute sa gloire, de manière extrêmement fluide, même en mode Fidélité. La nouvelle console de Sony à venir le 7 novembre semble donc tenir ses promesses, même si celles-ci demandent un prix exorbitant. La seule manière de sublimer encore davantage The Last of Us 2 Remastered serait une version PC, qui se laisse encore désirer, et espérons-le de meilleure qualité que le portage du premier opus.

Source : Digital Foundry