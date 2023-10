La franchise The Last of Us semble naviguer dans une mer houleuse, rendant l'obtention d'informations sur les jeux à venir plutôt difficile. Néanmoins, un détail intrigant a récemment fuité. Que peut t-on apprendre ?

Bien que The Last of Us Part 3 semble au point mort, un autre jeu TLOU est logiquement en développement, notamment le célèbre épisode The Last of Us Factions. Cet opus est reconnu pour être principalement, voire exclusivement, axé sur le multijoueur. Bien que les informations à son sujet soient limitées, quelques détails supplémentaires récemment révélés suscitent indéniablement l'intérêt.

The Last of Us Factions fait parler de lui

Dans les méandres complexes de l'industrie du jeu vidéo, le projet multijoueur de Naughty Dog, basé sur la franchise post-apocalyptique The Last of Us, devient un sujet de curiosité et de spéculation. D’après Ian Blake, ancien concepteur de jeux chez Naughty Dog dont le profil LinkedIn a été scruté, le jeu pourrait offrir des lobbies pouvant accueillir jusqu'à 40 joueurs, promettant ainsi un contenu probablement épique.

Blake a passé plus d'un an et demi sur un projet multijoueur, avec des tâches principales comprenant la création et l'optimisation des systèmes et éléments du jeu. Ses partages révèlent qu'il a :

Conçu et implémenté divers systèmes

Optimisé le jeu grâce à des playtests réguliers et des retours

Travaillé dans un environnement gérant un hôte dédié, en optimisant pour des lobbies jusqu'à 40 joueurs

Bien que TLOU Multijoueur ne soit pas nommé directement, les détails et la durée du projet suggèrent fortement qu'il s'agit bien du projet multijoueur tant attendu et retardé. Cependant, une petite chance demeure que Naughty Dog puisse travailler sur un autre titre.

Tout est encore possible

Des informations antérieures révèlent que The Last of Us Factions a connu des jours meilleurs. En effet, Naughty Dog a notamment fait les gros titres récemment à la suite de licenciements significatifs, affectant des dizaines de contractuels du projet. On imagine donc aisément que c'est assez chaotique en interne, et qu'on ne sait pas vraiment la direction que doit prendre le projet.

En mai, des rumeurs indiquaient déjà que le studio, propriété de Sony, avait nettement réduit le projet multijoueur The Last of Us, avec l'équipe de Santa Monica gérant une équipe plus petite tout en "réévaluant la direction" du projet. Il est en tout cas intéressant de voir ce que l'on peut apprendre via une simple page LinkedIn. Selon son profil, Blake a quitté Naughty Dog en juin, après y avoir travaillé pendant 1 an et 7 mois, depuis décembre 2022. Depuis le temps, le jeu a largement eu le temps d'être reporté à nouveau ou même tout simplement annulé. Il faut donc prendre ces informations avec des pincettes.

Ce qui est certain, c'est qu'on est bien loin des 8 joueurs du premier mode Factions dans TLOU1. Si le chiffre de 40 est final, on est clairement sur tout autre chose en termes d'échelle. 4 vs 4, contre 20 vs 20 ? (Par exemple).