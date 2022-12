Neil Druckmann a récemment laissé entendre que le prochain projet de Naughty Dog, qui serait bel et bien The Last of Us 3, va complètement changer l’approche du studio pour la licence.

Le succès critique et commercial de la licence et l’arrivée prochaine d’une série HBO poussent à imaginer que Sony ne va pas en rester là. Plusieurs rumeurs sérieuses évoquent la mise en chantier d’un The Last of Us 3 et Neil Druckmann pourrait avoir donné un indice à son sujet. Le prochain épisode de la saga pourrait être bien différent des autres dans sa structure.

Une approche très différente pour The Last of Us 3

Naughty Dog se penche déjà sur The Last of Us 3. Si le second épisode et les mésaventures de Joel, Ellie et Abby auraient pu servir de conclusion à la saga, le studio californien a d’autres histoires à raconter. En avril 2021, Neil Druckmann, vice-président de la création et co-réalisateur de la franchise, affirmait que le scénario de ce troisième volet avait déjà entamé son écriture. Avec la sortie prochaine de la série TLOU par HBO, celui considéré comme la tête pensante de The Last of Us fait de nouvelles confidences sur son prochain projet.

Dans une interview accordée à The Newyorker, Druckmann affirme que The Last of Us 3, si tel est bien son prochain jeu, serait structuré différemment des autres productions du studio. « Mon prochain jeu sera plus structuré comme une série TV que n’importe quel autre jeu de Naughty Dog », a-t-il déclaré. Le créatif avait déjà fait un premier pas dans ce sens avec TLOU 2 grâce à l’arrivée de Halley Gross, connue pour son travail sur Westwolrd, qui avait co-écrit la suite. Une collaboration qui a visiblement changé l’approche de Druckmann sur l’écriture des jeux en elle-même. Pour The Last of Us 3, il poussera la démarche encore plus loin en s’entourant pour la première fois d’une équipe complète de scénaristes. Il s’appuiera donc sur ces fameuses « writers room », où plusieurs auteurs chapeautent les personnages, l’histoire et les arcs narratifs.

Une démarche qui trahit une ambition narrative encore plus exponentielle. Il faut dire que la série The Last of Us de HBO amènera un tout nouveau public, mais aussi de nouveaux éléments à l’histoire pour approfondir certains personnages. Neil Druckmann a vu en cette adaptation une opportunité pour apporter du contenu coupé.