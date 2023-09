Les fans réclament toujours The Last of Us 3, qui se fait extrêmement discret. Et cette petite phrase lâchée par Neil Druckmann ne va pas leur faire plaisir.

La patience est une vertu obligatoire quand on est fan de The Last of Us. Il s'est quand même écoulé sept ans entre la sortie du premier épisode et TLOU 2, une attente particulièrement longue qui a heureusement permis à Naughty Dog de délivrer une suite mémorable. Les amoureux de la licence ne sont pas rassasiés et ils se sont rapidement mis à réclamer The Last of Us 3. Le studio reste plutôt discret concernant une éventuelle suite, et la dernière déclaration de Neil Druckmann n'est pas celle que les joueurs espéraient.

The Last of Us 3 enfin évoqué ?

Dans une interview accordée au média EW, Neil Druckmann a évoqué avec beaucoup de mesure le prochain jeu de Naughty Dog, qui est probablement The Last of Us 3, sans que ça soit encore officiel. Le coprésident du studio a été interrogé sur le sujet, mais il n'a pas voulu se mouiller par peur de se faire taper sur les doigts. « En ce qui concerne le prochain jeu de Naughty Dog, je ne peux rien dire. Mon directeur de la communication là-bas va me massacrer », a-t-il lancé non sans une pointe d'humour.

On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse une grande révélation sur le contenu du jeu, mais le bougre ne daigne même pas citer le nom de la prochaine production du studio. Il ne dément pas que The Last of Us 3 existe et c'est sûrement le cas, lui qui dévoilait il y a quelques mois que « la décision a déjà été prise » concernant le développement d'une suite. Certains leakers, dont ViewerAnon, connu pour avoir révélé en avance la présence de la mère d’Ellie dans la série HBO, il n'y a pas de doute : TLOU 3 est en cours de production. Il va même encore plus loin en dévoilant qu'Ellie aurait toujours un rôle majeur dans cette suite. Selon cette même source, la motion capture du jeu débutera d'ici la fin de l'année, même s'il convient évidemment de prendre toutes ces infos avec des pincettes.

Naughty Dog joue la carte du mystère

En tout cas, ce n'est pas Neil Druckmann qui en dira plus sur le sujet pour le moment. Son truc, c'est plutôt de jouer avec l'attente des fans. Il l'avait très bien fait il y a quelques semaines en mettant à jour sa bio Instagram avec la petite phrase « auteur, directeur d'un jeu non annoncé ». Même s'il y a de grandes chances que le prochain projet de Naughty Dog soit The Last of Us 3, il pourrait aussi s'agir de toute autre chose. Les rumeurs veulent que le studio californien travaille sur une nouvelle licence de fantasy.

On sait en tout cas que le studio travaille sur un AAA avec PlayStation Studios Visual Arts (spécialiste de l'animation et de la motion capture qui a participé au développement de TLOU 1), comme le révélait une offre d'emploi publiée en octobre 2022. Alors, nouvelle IP, The Last of Us 3 ou Uncharted pour les plus ambitieux ? Il faudra attendre une annonce officielle pour le savoir.