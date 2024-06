Naughty Dog renforce ses rangs avec un vétéran qui a travaillé sur les meilleurs jeux du studio, dont The Last of Us. De quoi entretenir quelques espoirs quant à une suite ?

Après une période de turbulence chez Naughty Dog, une bonne nouvelle se fait jour avec le retour d'un vétéran du studio. Celui-ci s'est fait connaître en travaillant sur d'excellents titres comme The Last of Us Part I et Part II, ainsi que sur Uncharted 4. Un talent qu'il convient donc d'employer à bon escient.

The Last of Us et Naughty Dog retrouvent un de leurs vétérans

Lee Davis a rejoint Naughty Dog en 2010, puis l'a quitté en 2020 pour travailler chez The Initiative (Perfect Dark), puis Deviation Studios, un studio PlayStation désormais malheureusement fermé. L'homme est connu pour être un expert des animations de combat au corps-à-corps. C'est à lui que l'on doit les engagements brutaux et viscéraux que nous avons pu voir dans les deux jeux derniers jeux du studio. Un talent rare, que Naughty Dog n'a été que trop heureux d'accueillir à nouveaux dans ses rangs. C'est en tout cas ce que l'on apprend sur la page LinkedIn de l'intéressé.

« Je suis ravi de partager la nouvelle selon laquelle je démarre une nouvelle carrière d'animateur senior chez Naughty Dog ! », peut-on lire sur sa publication. Lee Davis revient donc à la maison, et en profite pour prendre du galon. Cela augure en tout cas du bon s'agissant des animations des prochains jeux de Naughty Dog. Après l'annulation du spin-off multijoueur The Last of Us Factions et des licenciements, nous savons maintenant que le studio se consacre à nouveau à ce qu'il sait faire de mieux : des jeux solo avec une histoire prenante.

Puisque Lee Davis est connu pour avoir travaillé sur les franchises The Last of Us et Uncharted, est-ce à dire que l'espoir est permis quant à un nouvel opus de l'une ou de l'autre ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais gageons que Naughty Dog profitera grandement d'avoir fait revenir cet énorme talent dans ses rangs. Âmes sensibles s'abstenir cependant, son excellent travail d'animation se traduit par des combats particulièrement violents, voire même parfois dérangeants, comme l'illustre la compilation ci-dessous.