Naughty Dog prépare de belles annonces pour 2023. Le studio californien n’aurait pas que The Last of Us Factions à montrer et tease de nouvelles choses.

The Last of Us 3 est-il réellement le prochain jeu de Naughty Dog ? Depuis plusieurs mois maintenant plusieurs rumeurs laissent entrevoir une suite aux mésaventures de mésaventures de Joel, Ellie et Abby. Des on-dit qui ont été appuyés à plusieurs reprises par des déclarations du studio qui semblaient aller dans ce sens. Pour autant, certains affirment qu'il serait sur de nouvelles licences. Le vice-président des Dogs s’est exprimé sur les leaks récents autour de l'entreprise et promet de jolies annonces tout au long de l'année.

Plusieurs annonces de Naughty Dog en 2023

Naughty Dog aurait plein de belles choses dans sa besace. Si l’on en croit plusieurs rumeurs, en plus de travailler sur The Last of Us Factions, le multijoueur standalone et free-to-play de la licence, le studio se pencherait sur plusieurs autres projets. Une nouvelle licence axée fantasy, un certain jeu de science-fiction à la steampunk, un TLOU 2 Director’s Cut et bien sûr l’inévitable The Last of Us 3.

Récemment, Neil Druckmann, vice-président de la création et co-réalisateur de la franchise phare du studio, a fait couler beaucoup d’encre en déclarant : « Mon prochain jeu sera plus structuré comme une série TV que n’importe quel autre jeu de Naughty Dog ». Or justement, quel sera son prochain projet ? Il se pourrait qu'on le découvre bien assez tôt. Dans son tweet de vœux de fin d’année, le ponte de la firme californienne a teasé de très belles choses pour 2023 venant du studio, tout en mettant en garde les fans.

Bonne année tout le monde. Encore merci pour votre soutien incroyable. Nous avons plein de choses vraiment cools qui arrivent l’année prochaine (ndlr : 2023) et nous avons hâte de les partager avec vous tous. (PS : faites attention aux infos « d’insiders ». La plupart sont fausses.) Neil Druckmann

The Last of Us 3 ou de nouvelles licences ?

A ce stade, difficile de savoir à quoi il se réfère précisément. Le succès critique et commercial de The Last of Us, et l’arrivée prochaine de la série TLOU par HBO portent à croire que Sony a encore de beaux plans pour la franchise. Naughty Dog se pencherait déjà sur The Last of Us 3 et Druckmann lui-même a déjà affirmé que l’écriture du scénario de ce troisième épisode avait déjà débuté.

Le vice-président du studio semble donc plus faire allusion à l’une des nouvelles licences en question, voire d’une éventuelle version PS5 pour TLOU 2. Une chose est certaine, 2023 devrait marquer l’arrivée tant attendue du multijoueur de The Last of Us, qui rappelons-le pourrait se rapprocher de Fortnite en matière de monétisation. On ne serait cependant pas au bout de nos surprise. Wait et see donc.