En attendant de savoir ce que prépare Naughty Dog pour son prochain jeu, voilà une annonce forte qui met le feu aux poudres autour de The Last of Us 3.

On sait qu'un nouveau jeu solo dont Naughty Dog a le secret est en préparation, dirigé par nul autre que Neil Druckmann (Uncharted, TLOU). Dans le cadre d'une interview auprès de GQ Magazine, un membre éminent du casting de la franchise iconique ravive les espoirs des fans quant à un très attendu The Last of Us 3.

Une annonce forte qui rallume l'espoir autour de The Last of Us 3

Après le passage à vidé qu'a été le jeu-service annulé Factions commandé par Sony, Naughty Dog a décidé de couper les ponts pour se recentrer sur ce qu'il sait faire de mieux : des expériences solo narratives fortes. Son prochain chantier serait déjà plutôt bien avancé en ce sens, et beaucoup appellent de leur vœu un The Last of Us 3. Même si le studio préfère entretenir le mystère à ce sujet, de nombreux signes tendent à indiquer que la licence post-apocalyptique aura bien droit à une suite.

À l'occasion d'une interview auprès de GQMagazine, un certain Troy Baker a tout fraîchement rajouté un peu d'huile sur le feu en ce sens. Pour rappel, l'acteur emblématique incarne Joel, protagoniste principal du premier opus. En retraçant son parcours et ses rôles emblématiques (dont Joel dans Part 1 et 2 et Indiana Jones et le Cercle Ancien à venir, celui-ci a ainsi confié qu'il participera bien au prochain jeu de Naughty Dog dirigé par Neil Druckmann. Étant donné que nous avons principalement vu Joel via des flashbacks dans Part 2, son retour dans The Last of Us 3 ne serait pas si étonnant.

Naturellement, il convient de prendre cette annonce avec de prudentes pincettes. Naughty Dog ne manquera sans doute pas d'en dire plus sur son prochain jeu quand le moment sera opportun. En attendant, gageons que les fans espérant retourner dans l'apocalypse fongique imaginée par le studio dans un pour l'heure hypothétique The Last of Us s'est vue depuis cette annonce de Troy Baker fortement ravivée. Patience est toutefois de mise avant de savoir exactement ce que le talentueux studio nous prépare sur son futur titre définitivement surveillé au tournant.

Quel que soit le prochain jeu de Naughty Dog, Troy Baker en sera. © HBO

Source : GQMagazine