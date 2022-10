Si l'idée d'un The Last of Us 3 se concrétise réellement dans les prochaines années, un personnage qui n'a pas fait l'unanimité pourrait revenir. C'est en tout cas le souhait de son actrice.

Il n'est pas encore sorti, ni même en développement, que The Last of Us 3 pourrait encore agiter la Toile.

L'actrice d'Abby veut être dans The Last of Us 3

Laura Bailey, l'actrice qui incarne le personnage très discuté d'Abby dans The Last of Us Part II, adorerait participer au troisième (et dernier ?) jeu de la franchise.

Je retournerais volontiers vers elle. Je sais que son personnage a suscité beaucoup de dramas et de réactions, mais c'est l'un des rôles les plus importants que j'ai eus dans ma vie. Je reviendrais à 100% pour jouer encore plus de scènes dans la peau d'Abby si l'occasion se présentait. Laura Bailey via Comic Book Movie.

Alors Abby dans The Last of Us 3 ? Trop tôt pour le dire d'autant qu'à l'heure actuelle, Naughty Dog ne travaille pas véritablement dessus. Neil Druckmann et la co-scénariste Halley Gross ont revanche déjà écrit les grandes lignes de l'histoire.

Pour différentes raisons qu'il vaut mieux découvrir par soi-même, et une en particulier, le personnage d'Abby a été et est toujours très controversé. Au point où son actrice Laura Bailey avait subi un important harcèlement et reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Une haine à laquelle elle ne s'attendait pas.

Les doutes de Laura Bailey

Au moment d'y jouer, Laura Bailey n'aimait pas non plus le personnage ni même sa performance. Un avis qui a fini par changer avec le soutien de son mari.