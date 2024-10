The Last of Us 3 ? Un nouvel Uncharted ou totalement autre chose ? Le prochain jeu de Naughty Dog serait visiblement très différent du reste et devrait grandement nous surprendre.

À quand le prochain jeu Naugthy Dog ? C’est la question que tout le monde se pose et pour le moment, on n’a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. On sait qu’un The Last of Us 3 est en bonne voie, bien que dévoilé à demi-mot par Neil Druckmann lui-même. Après l’interlude de TLOU Factions, depuis annulé, le studio travaille déjà sur son prochain jeu que l’on suppose être un nouvel épisode numéroté de la licence. Il se pourrait également que ce soit totalement autre chose. Un nouvel Uncharted ? Ou une franchise complètement inédite, une grosse surprise. Dans tous les cas, le prochain hit de Naughty Dog pourrait bien être très différent de ce à quoi le studio nous a habitués jusqu’ici.

Un jeu complètement différent, axé sur la liberté

Savoir se renouveler est essentiel pour un studio, tout comme, paradoxalement, savoir faire pérenniser ses licences fortes pour fidéliser, marquer les esprits et d’une certaine manière, l’histoire et/ou l’industrie le cas échéant. Là-dessus, Naughty Dog fait partie des rares studios à avoir réussi tous les paris avec sa franchise Uncharted dans un premier temps, puis The Last of Us. Deux sagas désormais devenues de véritables monuments.

Avec ces prochains jeux, l’objectif du studio sera très certainement de surprendre. Si ça ne passe pas par la naissance d’une nouvelle IP, ça peut être le changement d’une recette éculée. En ce sens, le prochain jeu des Dogs devrait être très différent de ce que nous a proposé le studio jusqu’ici. Dans un podcast du The Minnmax Show, Ben Hanson, généralement très bien informé, a partagé sans crier gare une information « intéressante », « juteuse » concernant le prochain jeu de Naugthy Dogs. D’après l’une de ses sources, visiblement un développeur, ce jeu devrait être extrêmement « surprenant ». Hanson affirme que sa source était particulièrement excitée par ce qui était en train de se préparer et lui aurait déclaré que ce jeu offrirait « une très grande liberté aux joueurs », ce serait même au centre de l’expérience.

A partir de 1:53:24

The Last of Us 3, ou tout autre chose, mais ça devrait être très différent

Une phrase, sans exemple de comparaison pour ne pas donner de faux espoirs, qui en dit tout de même assez pour spéculer. Si rien ne peut nous certifier qu’il s’agirait là du prochain The Last of Us 3, les espoirs restent permis puisque le jeu n’est ici pas nommé, mais surtout parce que Neil Druckmann a affirmé lui-même, il y a un petit moment maintenant, qu’il avait des idées pour TLOU 3 qui changeraient la donne. Il a en effet déclaré qu’il avait trouvé « un concept aussi excitant que les autres », mais en étant également « une chose à part entière ». Comprenez par là « différent de tout le reste ». Il a cependant précisé que ce son idée de concept aurait toujours « une ligne directrice commune » pour lier les trois jeu.

Ce pourrait-il que The Last of Us 3 quitte sa linéarité pour s'étendre davantage en offrant bien plus de liberté d’approche aux joueurs ? Possible, d’autant que le studio recherchait encore il y a quelques mois un Senior Gameplay Animator pour travailler sur « une grande variété de créatures ». De quoi garnir un monde plus vaste? Il n’y a qu’un pas. Ce qui est sûr, c’est que Naugthy Dog nous prépare quelque chose et que l’on sera assurément surpris de ce qui en ressortira. Il y a déjà un monde entre les deux premiers opus de The Last of Us et le troisième pourrait bien lui aussi changer la donne une fois encore. Wait and See comme on dit.

source : Minnmax Show