*The Last of Us 3* est sans aucun doute très attendu par de nombreux fans. Cependant, il ne faut pas se faire trop d’illusions quant à une sortie prochaine, car tout indique qu’il faudra faire preuve d’une grande patience.

Si vous espérez mettre la main sur The Last of Us 3 bientôt, il va falloir revoir vos attentes. Tout porte à croire que ce troisième opus ne sortira pas avant la prochaine génération de consoles, prévue avec la PlayStation 6 (PS6). Naughty Dog, le studio derrière la saga, semble avoir d’autres priorités pour le moment. Résultat, le jeu pourrait ne pas arriver avant le début des années 2030.

The Last of Us 3 est loin d'être pour tout de suite

Depuis 2020, le célèbre studio travaille sur une toute nouvelle licence de science-fiction : Intergalactic: The Heretic Prophet. Ce projet, encore très mystérieux, monopolise une grande partie de leurs ressources. En parallèle, Naughty Dog a tenté de développer un mode multijoueur pour The Last of Us, qui a finalement été annulé, et s’est également occupé de quelques remasters. Mais concernant The Last of Us 3, rien de concret ne semble avoir démarré. Si le projet existe, il serait encore au stade de pré-production.

Le problème, c’est que Intergalactic: The Heretic Prophet n’a même pas encore de date de sortie. Le studio n’a laissé aucun indice sur une possible arrivée en 2025, ce qui laisse penser que le jeu pourrait sortir en 2026, voire 2027. Et tant que ce projet n’est pas finalisé, Naughty Dog ne pourra pas se concentrer pleinement sur TLOU 3.

Pour rappel, le développement d’un jeu de cette envergure prend généralement plusieurs années. Si TLOU 3 entre en production complète en 2026 ou 2027, il faudra patienter au moins jusqu’en 2030 pour une sortie. Cela correspondrait parfaitement au calendrier supposé de la PS6, qui, selon des leaks, devrait être lancée en 2028. Tout semble donc indiquer que ce troisième volet sera conçu pour cette nouvelle génération, et probablement uniquement pour celle-ci.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Une longue pause, mais peut-être un mal pour un bien

Même si l’attente peut paraître interminable, cette pause pourrait finalement être bénéfique pour la saga. Après deux jeux marquants et un impact indéniable sur le monde du jeu vidéo, une respiration s’imposait peut-être. Cette période permettra à Naughty Dog de se renouveler, d’explorer de nouvelles idées et de revenir avec une vision fraîche pour The Last of Us 3.

La création d’une nouvelle licence comme Intergalactic: The Heretic Prophet est également un signe encourageant. Cela montre que le studio n’a pas peur de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Ce vent de nouveauté pourrait inspirer de grandes choses pour l’avenir de The Last of Us.

Source : Naughy Dog