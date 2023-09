Avec le succès remporté par le dernier TLOU, l'anticipation autour de The Last of Us 3 est considérable. Cependant, il est prudent de rester vigilant face aux diverses rumeurs.

Vu le succès des jeux, mais également de la série TV, il est compréhensible que l'attente soit grande pour The Last of Us 3. Les possibilités sont nombreuses et Naughty Dog demeure particulièrement mystérieux à ce sujet. Néanmoins, il est important de ne pas interpréter des signes là où il n'y en a pas. Explications.

Fausse alerte pour The Last of Us 3

Le 26 septembre 2023, un récent post Instagram de Shannon Woodward, l'actrice incarnant Dina dans The Last of Us Part 2, a suscité des spéculations parmi les fans, certains étant convaincus qu'elle laissait entendre l'arrivée de The Last of Us Part 3. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'un troisième épisode soit en cours de production, il s'avère que ce post spécifique de Woodward ne concerne pas The Last of Us. De quoi être amèrement déçu.

Le post Instagram en question.

Le post en question dévoile une photo de Woodward aux côtés du journaliste Ronan Farrow, tous deux vêtus de combinaisons de capture de mouvement, avec pour légende "jeu top secret". La carrière de Woodward dans le jeu vidéo étant essentiellement liée à The Last of Us, les fans ont vu dans ce post un indice concernant un troisième épisode de la série. Toutefois, en examinant attentivement la photo, on découvre l'inscription “Cyan Worlds” au-dessus du code-barres, ce qui réfère au développeur de la série Myst, entre autres. Il est connu que le studio travaille actuellement sur un remake de Riven et qu'il a d'autres projets en cours, sans plus de détails.

À noter que cette photo a été publiée juste avant les célébrations de The Last of Us Day, d'où l'excitation compréhensible des fans. Néanmoins, Naughty Dog a déjà affirmé qu'il ne discuterait pas de futurs jeux ou projets de série télévisée pour l'instant. Vous pouvez donc dormir tranquille.

TLOU 3, des indices ?

Le projet de The Last of Us 3 de Naughty Dog n'est pas encore officialisé, mais plusieurs indices suggèrent son développement. Neil Druckmann de Naughty Dog a évoqué les défis de créer un troisième épisode et a révélé qu'une esquisse de l'histoire de TLOU3 existait. Un leak en 2022 a aussi suggéré que le jeu était en préparation, mais n'était pas une priorité. Druckmann a par la suite laissé entendre l'avancement du projet sans donner de détails, et des sources extérieures ont corroboré l'information. Le succès continu de la franchise, notamment à travers une série télévisée et des remakes, rend probable l'existence de The Last of Us 3.

Assez récemment, des fuites non confirmées du scénario de The Last of Us 3 font mention que le jeu pourrait se concentrer sur un groupe de pillards survivants à la périphérie d'une ville détruite, avec plusieurs nouveaux personnages, dont Val, Ezra, Mason, Lucas, et Gracis, chacun ayant des dynamiques et des rôles différents au sein du groupe. Ces informations sont cependant à prendre avec prudence. Même si la fuite provient du leaker réputé DanielRPK.