Après des mois et des mois de rumeurs, Neil Druckmann prend officiellement la parole sur The Last of Us 3 afin de confirmer la suite que de nombreux joueurs attendaient.

The Last of Us s’est rapidement imposé comme l’une des licences les plus fortes du portfolio de PlayStation. Début 2023, elle cumulait à elle seule plus de 37 millions de ventes dans le monde. Depuis, un remake, une série TV qui a tout raflé sur son passage et un remaster sont passés. Le succès de la licence de Naughty Dog a atteint son paroxysme l’année dernière et l’annonce d’un The Last of Us 3 n’était plus qu’une formalité. Les rumeurs couraient depuis de longs mois maintenant, on va bientôt pouvoir laisser le conditionnel derrière nous.

The Last of Us 3 officiellement en développement

Après le succès phénoménal de la série HBO et les efforts de Naughty Dog pour remettre les précédents épisodes au goût du jour, on se doutait bien qu’ils n’allaient pas en rester là. Les mésaventures d’Ellie, Abby et Joel auraient amplement pu servir de conclusion à cette saga déjà marquante, mais le studio californien a encore d’autres histoires à raconter. Neil Druckmann, co-réalisateur de la franchise, avait déjà plus ou moins vendu la mèche en 2021, en affirmant qu’une ébauche d’un The Last of Us 3 avait déjà été gribouillée. Depuis Naughty Dog se refusait à confirmer si ce troisième épisode était l’un de leurs prochains jeux, c’est désormais acté.

Dans le documentaire consacré à la création de The Last of Us Part 2, Druckmann a enfin confirmé qu’un troisième épisode était en cours de développement. Un opus qui traitera visiblement de thèmes foncièrement de ses prédécesseurs, mais dont l’histoire et les propos s'inscriront dans la continuité de la saga.

Le premier jeu avait s’articulait autour du de l'amour inconditionnel qu'un parent ressent pour son enfant. Le second sur la poursuite de la justice à tout prix, de la justice pour ceux que vous aimez, il nous a semblé qu'il y avait là un concept net et une continuité avec le premier jeu, à propos de l'amour. Si nous n'avons jamais l'occasion de refaire un jeu, c'est un bon point final. Un ultime morceau, l'histoire est terminée. Je me suis demandé, est-ce qu’il y a un concept ici pour une suite ? Et pendant des années je ne suis pas parvenu à le trouver, mais récemment les choses ont changé. Je n’ai pas encore l’histoire, mais j’ai un concept qui, pour moi, est aussi excitant que les autres et qui est une chose à part entière, tout en ayant une ligne directrice commune pour les trois jeux. Donc il y aura probablement un chapitre de plus à cette histoire. Neil Druckmann, à propos d'un The Last of Us 3

Un autre jeu en attendant

Druckmann est par ailleurs revenu sur sa déclaration qui avait les gros titres. Il explique qu’il avait, à un moment donné, écrit une histoire avec Tommy en son centre. « J’espère qu’on pourra le faire un jour. Ça a toujours été une petite histoire, jamais un jeu complet », a-t-il clarifié. A cette époque la priorité du studio était avant tout d’améliorer les conditions de travail de ses employés et sa production. L’histoire en question a finalement été mise à la corbeille. « Je crois qu’un jour elle verra la lumière du jour. Je ne sais pas si ce sera avec un jeu ou une série TV». De quoi alimenter encore plus les espoirs autour d’un spin-off de la série The Last of Us de HBO.

The Last of Us 3 ne sera en revanche pas le prochain jeu de Naughty Dog. Pour rappel, les rumeurs font état d'une licence entièrement nouvelle qui s'articulerait soit autour de la science-fiction, soit de la fantasy. Elle serait en développement depuis quelques années et devrait en toute logique arriver sur nos PS5. Difficile d’être aussi optimiste pour ce prochain épisode de TLOU. L’histoire n’ayant pas encore été écrite, la pré-production ne devrait pas démarrer avant un bon moment. Il faudra sans doute patienter jusqu’à la PS6 ou quel que soit le nom de la prochaine génération de console. Le documentaire ayant été filmé en avril 2023, il y a de fortes chances que les choses aient progressé depuis. A quel point ? Difficile à dire, même si une rumeur d'une source ayant fait ses preuves laissait entendre que la motion-capture aurait pu débuter fin 2023.