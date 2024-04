Un célèbre journaliste met en garde sur les rumeurs autour de The Last of Us 3. Et certains fans ne vont pas spécialement aimer ce qu'ils vont entendre.

Depuis le monumental The Last of Us 2, tout le monde se demande vers quoi Naughty Dog va se tourner. La seule certitude, c'est que le studio a abandonné son grand projet de jeu multijoueur dans cet univers. Après avoir vécu plus de bas que de hauts visiblement, Factions a été l'un des jeux service sacrifiés par Sony. « Deux possibilités s'offraient à nous. Devenir un studio exclusivement dédié aux jeux service ou continuer à nous focaliser sur les titres narratifs solo qui sont l'héritage de Naughty Dog » avait déclaré Neil Druckmann lors de l'annulation. Mais Ellie et / ou d'autres personnages ont bien un avenir...

Attention aux rumeurs sur The Last of Us 3

Après avoir tourné autour du pot quelque temps, Neil Druckmann a confirmé l'existence d'un concept pour The Last of Us 3. « Je me suis demandé, est-ce qu’il y a un concept ici pour une suite ? Et pendant des années je ne suis pas parvenu à le trouver, mais récemment les choses ont changé. Je n’ai pas encore l’histoire, mais j’ai un concept qui, pour moi, est aussi excitant que les autres et qui est une chose à part entière, tout en ayant une ligne directrice commune pour les trois jeux. Donc il y aura probablement un chapitre de plus à cette histoire ».

Pour autant, est-ce que ce sera le prochain jeu Naughty Dog ? Normalement, non. Les bruits de couloir font plutôt état d'une licence originale de fantasy, ou de science-fiction. Mais voilà, selon le compte Silknigth, « The Last of Us 3 ne serait pas en pleine production ». Traduction : il n'aurait pas atteint ce stade, mais le jeu serait bien en développement. Dans un tweet, le journaliste Jason Schreier a tenu à mettre en garde sur les dires de cette personne. « Ce nouveau compte X a récemment fait l'objet de beaucoup d'attention dans la sphère des rumeurs vidéoludiques. Mais je peux confirmer que plusieurs de ses affirmations sont fausses ». Cette déclaration est justement en réaction à un post où il est dit que PlayStation a changé sa communication sur l'annonce des jeux en interne, et que Sucker Punch (Ghost of Tsushima) aurait dû dévoiler leur futur titre en 2023.

Crédits : PlayStation.

Des suppositions plus que des informations de coulisses

Silknigth s'est fait remarquer en leakant à l'avance l'annonce PlayStation Blog de la version PC de Ghost of Tsushima. Un pur hasard ? « Je ne peux pas faire de commentaire sur ce qui s'est passé pour ce cas-là, mais il n'est pas rare que des comptes obtiennent des informations en provenance par exemple d'un backend, ou via un revendeur. Et ensuite, ils se lancent dans des affirmations ou suppositions de plus grande envergure » a ajouté Schreier. Donc avoir une information sur l'état de The Last of Us 3, pour ce compte précis, paraît peu probable et il s'agirait davantage d'une théorie que tout le pourrait faire plus qu'autre chose. Le titre sortira certainement un jour vu la confirmation de Druckman, mais la question est plutôt de savoir quand.